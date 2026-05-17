Bắt tạm giam tài xế xe Jeep Hồ Quang Lộc 52 tuổi

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với VOV News, đơn vị này đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Quang Lộc (52 tuổi, cư trú tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hồ sơ điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 5h30 ngày 26/4, ông Lộc điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Jeep di chuyển hướng về nhà riêng trên đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất). Tại đây, phát hiện ông K. (63 tuổi, làm nghề tài xế xe ôm) đang dựng xe máy trên vỉa hè sát hông nhà mình, ông Lộc đã dừng ô tô, liên tục bấm còi inh ỏi và lớn tiếng quát tháo.

Khi thấy ông K. không phản ứng mà chủ động nổ máy bỏ đi, đối tượng Lộc liền nhấn ga lái ô tô đuổi theo một cách quyết liệt. Trong cơn giận dữ, tài xế này thậm chí đã bất chấp nguy hiểm, điều khiển chiếc xe Jeep chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường Vành đai 10/3, gây rủi ro tai nạn nghiêm trọng cho các phương tiện khác.

Đối tượng Hồ Quang Lộc (giữa). Ảnh: Tiền Phong

Khi đuổi kịp ông K. tại khu vực trước siêu thị GO!, Lộc tiếp tục áp sát, cự cãi lớn tiếng và thò tay rút khóa xe máy của nạn nhân. Gây rối xong, đối tượng lái ô tô chạy thêm một vòng quanh giao lộ rồi mới rời đi.

Toàn bộ hành vi hung hãn, coi thường luật giao thông của tài xế xe Jeep đã bị người đi đường quay video và phát tán lên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc lớn trong dư luận. Cơ quan chức năng nhận định hành vi của Hồ Quang Lộc đã xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, theo báo Tiền Phong, vụ việc dường như không đơn thuần xuất phát từ việc đỗ xe trên vỉa hè. Chia sẻ về nguyên nhân sâu xa, nạn nhân L.V.K. khẳng định giữa ông và đối tượng Lộc không hề có xích mích cá nhân. Tuy nhiên, vào giữa tháng 3/2026, ông K. từng ra tòa với tư cách là người làm chứng trong một vụ án "Cố ý gây thương tích" có liên quan trực tiếp đến Hồ Quang Lộc.

Theo lời kể của ông K., kể từ sau phiên tòa đó, ông liên tục bị đối tượng này kiếm cớ gây sự, dằn mặt và thậm chí đã có khoảng 5 lần bị Lộc mang theo hung khí đến hù dọa, ép buộc.