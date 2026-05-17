114 nhà dân ngập sâu, giao thông chia cắt, Cao Bằng khẩn cấp ứng phó

Tối 16/5, trên địa bàn các xã Lý Quốc, Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư, trường học và tuyến giao thông trọng điểm.

Khu vực cầu Bản Thầng, xã Lý Quốc bị ngập sâu do mưa lớn. (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Theo báo cáo của Chi cục Tài nguyên nước Cao Bằng, lượng mưa đo được từ 19h đến 23h ngày 16/5 tại trạm Minh Long lên tới 314mm, trạm Đàm Thủy đạt 212,8mm. Trong 12 giờ tiếp theo, nhiều nơi tiếp tục xuất hiện mưa rất to như Minh Long 185,2mm, Đàm Thủy 153,4mm, Trương Lương 75,4mm… Nhiều khu vực đất đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng kéo dài.

Mưa lũ khiến 114 nhà dân tại xã Lý Quốc bị ngập nước; tuyến Quốc lộ 4A đoạn qua cầu Bản Thầng ngập sâu khoảng 0,7m. Tuyến đường nông thôn xóm Bản Thang tại khu vực cầu Nà Mu bị ngập trên 3m, nhiều điểm giao thông bị chia cắt. Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long cũng bị nước tràn vào khuôn viên.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24h, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Mưa lũ khiến đường tại khu vực Ngườm Bang, xã Lý Quốc hư hỏng nặng. (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, điểm có nguy cơ sạt lở để triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi và nhu yếu phẩm đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi tình hình thiên tai, kịp thời cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; phối hợp kiểm tra thực tế và tham mưu các giải pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an, Quân sự được yêu cầu sẵn sàng phương tiện, nhân lực để cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ sơ tán dân cư và bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng. Các ngành giáo dục, y tế, công thương cũng khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ và cung ứng điện, hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng ngập.