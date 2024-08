Bắt tạm giam Phạm Văn Trung

Khuya ngày 25/8, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Trung (SN 1993, trú tại: xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) trong vụ tai nạn giao thông ở Hoài Đức khiến 1 người đàn ông bị chấn thương tổn hại 99% sức khoẻ.

Cụ thể, trước đó, khoảng 12h40' ngày 26/6, Trung điều khiển xe máy trên đường liên xã thuộc thôn Hòa Hợp, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Khi đi đến đoạn ngã năm, Trung vẫn phóng nhanh mà không giảm tốc độ đâm vào xe máy do ông N.D.H (63 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) điều khiển.

Đối tượng Phạm Văn Trung - Ảnh: Công an Hà Nội

Cú đâm mạnh khiến xe và người ông H ngã xuống đường. Ông H bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu còn Trung lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông H bị đa chấn thương, tổn hại 99% sức khỏe.



Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Trung về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.