Bắt tạm giam Chu Hữu Kiên Sơn và 2 đối tượng, thu giữ 469 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng vì buôn bán hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên toàn quốc, thu giữ 469 máy giả cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 3/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên), Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993, cùng trú xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng giả" theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đọc quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can về tội “Buôn bán hàng giả”: Bùi Anh Tuấn; Lê Công Tú; Chu Hữu Kiên Sơn (từ trái qua phải).

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng Facebook, website và hình thức giao hàng thu tiền hộ (COD) để quảng cáo, rao bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả. Các sản phẩm được giới thiệu là "hàng chính hãng", "giảm giá 70%", "bảo hành 12 tháng" nhằm tạo lòng tin và đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã tiêu thụ hơn 1.000 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 469 điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành giả.

Đối tượng Chu Hữu Kiên Sơn cùng tang vật bị Cơ quan Công an thu giữ.

Kết luận giám định cho thấy toàn bộ số điện thoại trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "SAMSUNG" đang được bảo hộ tại Việt Nam. Giá trị số hàng hóa vi phạm nếu quy đổi theo giá hàng thật được xác định hơn 6 tỷ đồng.

Đây là một trong những kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai.

Tang vật công an thu giữ

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm trên mạng, không nên vì tâm lý chuộng thương hiệu hoặc ham hàng giá rẻ mà mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.