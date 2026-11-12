Bắt tạm giam 1 Giám đốc công ty xuất nhập khẩu

Lấy lý do mượn thiết bị để phục vụ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa, giám đốc một doanh nghiệp tại Cần Thơ đã nhận hệ thống máy móc trị giá hơn 6,2 tỷ đồng rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Như Long (sinh năm 1966, trú tại phường Bình Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Long là Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P. T Việt Nam, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ.

Theo thông tin từ Công an TP. Cần Thơ, vụ việc bắt đầu từ tháng 5/2025, khi ông Trần Như Long đưa ra thông tin về việc cần mượn máy móc để đưa về nhà máy tại Cần Thơ. Mục đích được ông Long đưa ra là phục vụ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Như Long (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an TP. Cần Thơ)

Tin tưởng vào những thông tin này, một Phó Giám đốc công ty tại TP.HCM đã đồng ý cho ông Long mượn tài sản trong thời hạn 2 tháng. Số tài sản được bàn giao gồm một hệ thống máy tái chế nhựa PET và một máy tách màu.

Đây đều là những thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến nhựa, có giá trị lớn. Theo kết quả định giá của cơ quan chức năng, tổng giá trị số máy móc này được xác định là hơn 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tài sản và vận chuyển toàn bộ máy móc về Cần Thơ, ông Long không sử dụng thiết bị theo mục đích đã cam kết với bên cho mượn. Thay vào đó, người này liên hệ với các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ số máy móc.

Số tiền thu được từ việc bán tài sản được ông Long sử dụng vào mục đích cá nhân. Như vậy, từ việc đưa ra lý do cần mượn thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, ông Long đã nhận được hệ thống máy móc trị giá hàng tỷ đồng nhưng sau đó lại đem bán, thay vì hoàn trả cho bên sở hữu theo thỏa thuận ban đầu.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ, đồng thời căn cứ kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ xác định hành vi của ông Trần Như Long có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở đó, ngày 10/11/2026, cơ quan điều tra đã thực hiện các thủ tục tố tụng đối với ông Long và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam nhằm phục vụ công tác điều tra.

Từ vụ việc này, Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp cần thận trọng khi thực hiện giao dịch cho mượn tài sản hoặc hợp tác kinh doanh, đặc biệt trong những trường hợp liên quan đến máy móc, thiết bị có giá trị lớn.

Cơ quan Công an lưu ý các bên cần kiểm tra, xác minh rõ năng lực, uy tín và tư cách pháp lý của đối tác trước khi giao tài sản. Đồng thời, các giao dịch cần có thỏa thuận cụ thể về mục đích sử dụng, thời hạn bàn giao, trách nhiệm bảo quản và nghĩa vụ hoàn trả tài sản.

Việc thiết lập các biện pháp giám sát trong quá trình hợp tác cũng là yếu tố cần thiết để hạn chế nguy cơ tài sản bị sử dụng sai mục đích hoặc bị chiếm đoạt.

Hiện Công an TP. Cần Thơ đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an TP. Cần Thơ.