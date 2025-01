Bắt tài xế ô tô cầm gạch đánh vào đầu người đi xe máy giữa trung tâm TP.HCM

Trước đó, khoảng 9 giờ 55 ngày 3/1, Pháp điều khiển xe ôtô Toyota, Innova BS: 67H – 037.xx đi từ hướng Hai Bà Trưng rẽ phải vào đường Đinh Công Tráng, phường Tân Định, quận 1. Cùng thời điểm này Nguyễn Thanh Thuận điều khiển xe Honda, Airblade BS: 60F3 – 311.xx lưu thông trên đường.

Cho rằng Pháp ép xe của mình, khi đến đối diện số 80 đường Đinh Công Tráng, Thuận dùng tay trái gõ vào cửa kính bên trái xe ôtô của Pháp. Do bực tức hành vi này của Thuận, Pháp xuống xe dùng hai tay đánh liên tiếp nhiều lần vào mặt của Thuận gây thương tích. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân lưu thông trên đường liền đến can ngăn nhưng bất thành.

Đối tượng Nguyễn Phước Pháp

Do còn bực tức, Pháp xuống xe rồi dùng tay đánh 2 lần vào mặt Thuận và tiếp tục nhặt gạch đánh vào đầu người này. Sau khi được mọi người can ngăn thì Pháp bỏ đi và cầm theo một cục gạch lên xe. Đến trước nhà 72 Thạch Thị Thạnh, Pháp chặn đầu xe máy của Thuận và dùng cục gạch trước đó đã để sẵn trên xe ném Thuận, giữa hai người xảy ra giằng co bất kể sự can ngăn của nhiều người.

Lúc đó, công an phường Tân Định đi tuần tra phát hiện nên đưa cả 2 về trụ sở. Tại công an, Pháp khai do mâu thuẫn khi tham gia giao thông nên bực tức đánh Thuận như trên.