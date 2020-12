Bắt nhịp xu hướng sống healthy cùng “Cô em trendy” Khánh Linh

Khánh Linh bật mí "trợ thủ đắc lực" để tận hưởng xu hướng sống healthy, đặc biệt trong ăn uống nhưng vẫn giữ vóc dáng và sức khoẻ để thoả sức làm tốt các công việc của mình.

Khám phá "trợ thủ đắc lực" có nguồn gốc 100% nguyên liệu tự nhiên từ "Cô em Trendy"

Theo "Cô em trendy", xu hướng ăn uống healthy không phải là mới tại Việt Nam, nhưng điều quan trọng là do bản thân chủ động lựa chọn và nghiêm ngặt tuân thủ các chế độ ăn uống để có sức khỏe và vẫn giữ được sắc vóc của mình để làm tròn hình mẫu đa năng hiện đại của một Fashionista, một người mẫu kiêm YouTuber.

Là một fan "cứng" của hội "Yêu Bếp", cô chia sẻ: "Khi tham gia hội 'Yêu Bếp', mình được cập nhật thêm nhiều xu hướng hiện đại và thú vị, đặc biệt là trong quan điểm và góc nhìn về dinh dưỡng và khẩu phần trong mỗi bữa ăn. Mình từng đọc một câu ngạn ngữ Pháp nổi tiếng 'You are what you eat', để nói về việc những gì ta ăn mỗi ngày sẽ mang lại sức khỏe, cảm xúc, năng lượng trong suốt một ngày. Mà mình thì tin rằng, việc chọn thực phẩm có nguồn gốc 100% nguyên liệu tự nhiên thì sẽ bảo đảm an toàn cho sức khỏe".

Khánh Linh vào bếp làm món ăn yêu thích cùng với dầu ăn Tường An Marvela

Theo cô, thực phẩm có nguồn gốc thực vật là chưa đủ, mà còn phải lưu ý đến yếu tố 100% nguyên liệu tự nhiên. Đây mới chính là yếu tố quan trọng để đạt "chuẩn an toàn". Do đó, khi nhìn thấy một "Cô em Trendy" Khánh Linh tươi tắn, tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh trong từng vai trò của mình, nghĩa là xu hướng ăn healthy cô đang hướng tới là chính xác.

Cô chia sẻ: "Với Linh, nấu ăn là một niềm hạnh phúc giản đơn. Dù là nấu cho mình hay cho gia đình, bạn bè thì Linh đều cảm thấy hứng thú, thư giãn và tìm thấy niềm vui trong căn bếp. Không gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức những món ăn tươi ngon do chính mình làm ra. Và bản thân Linh, đó là nhờ vào bộ đôi 'trợ thủ' bí mật của mình".

Dầu ăn thế hệ mới Tường An Marvela - Trợ thủ "Chuẩn tự nhiên, chuẩn an toàn" cho sức khỏe

Khánh Linh càng thêm tự tin với xu hướng "sống xanh", mà trong đó bộ đôi Dầu ăn dinh dưỡng và Dầu đậu nành chính là hai "trợ thủ" đắc lực của cô. Lý do hết sức đơn giản, bộ đôi "trợ thủ" này không chỉ có nguồn gốc thực vật, mà 100% nguyên liệu tự nhiên, được chắt lọc từ những nguyên liệu chất lượng đúng "chuẩn an toàn".

Dầu ăn thế hệ mới Tường An Marvela - 100% nguyên liệu tự nhiên

Khánh Linh thêm vững tin khi biết sản phẩm Dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela được tăng cường vi chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe khi bổ sung Vitamin A, E tự nhiên giúp sáng mắt và da; Dầu đậu nành Tường An Marvela rất giàu Omega 3-6-9 tốt cho tim mạch. Đặc biệt, bộ đôi dầu ăn thừa hưởng những điểm mạnh của dòng dầu ăn Tường An như không chất bảo quản, không Cholesterol và không Trans fat, an toàn cho sức khỏe gia đình.

Khánh Linh "khoe" món ăn yêu thích cùng bộ đôi dầu ăn thế hệ mới

Với bộ đôi "trợ thủ" trên, Khánh Linh luôn "trendy" trong xu hướng lối sống hiện đại và trong việc chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày. Từ đó, cô có thể tận hưởng và làm chủ cuộc sống của mình, kiểm soát cơ thể tự nhiên và nhẹ nhàng, đủ năng lượng và sức khỏe để làm tròn vai của một "Cô em trendy" đa năng.

Theo Báo cáo Đánh giá của Vietnam Report năm 2020 (VNR), công ty CP Dầu thực vật Tường An nằm trong Top 10 Công ty thực phẩm uy tín và tự hào là một trong những thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất năm 2020 trong nhóm dầu ăn. Bên cạnh chất lượng, khảo sát cho thấy, uy tín thương hiệu là yếu tố hàng đầu khi người tiêu dùng quyết định chọn mua các sản phẩm thực phẩm.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại:

https://www.tuongan.com.vn/san-pham/tuong-an-marvela-dau-an-dinh-duong.html.

https://www.tuongan.com.vn/san-pham/tuong-an-marvela-dau-dau-nanh.html.