Makeup quyến rũ hay ngọt ngào, 5 món đồ The Face Shop này đều "cân đẹp" mà mức giá siêu bất ngờ

The Face Shop "chơi lớn" với loạt ưu đãi giá trị để chiều chuộng, phục vụ nhu cầu sắm sửa của nàng mùa tiệc tùng cuối năm. Bật mí thêm, khi thanh toán lần đầu bằng AirPay cho đơn hàng tại Shopee, nàng sẽ được giảm ngay 80K và được tặng kèm 4 mã miễn phí vận chuyển.

Giữa ngàn deal vẫy gọi, nàng hãy bỏ túi ngay top 5 sản phẩm makeup không thể bỏ lỡ trong ngày sale này.

1. Kem lót The Face Shop Air Cotton Make Up Base SPF30 PA++

Dòng sản phẩm kem lót The Face Shop Air Cotton Make Up Base SPF30 PA++ được ví như kem lót đa năng, có khả năng khô khá nhanh sau khi bôi nên giảm tối đa cảm giác bị nhờn dính. Kem lót cũng tăng khả năng chống nắng bảo vệ da bằng lớp lót cực mỏng.

2. Bộ kit kem nền trang điểm TheFaceShop Ink Lasting Foundation Trial Kit

Nói đến Cushion thì không thể bỏ qua các dòng cushion của TheFaceShop, và đặc biệt là dòng TheFaceShop Ink Lasting Cushion SPF 30+++, sản phẩm nhuộm màu và hiệu chỉnh màu da hoàn hảo, cho lớp trang điểm thật tự nhiên và tươi tắn.

Không hề kém cạnh cushion, kem nền đa năng Ink Lasting Foundation Slim Fit EX với chất kem lỏng mịn, có khả năng tán đều trên da và dễ dàng tệp màu da, không để lộ vân kem. Nhờ đó, lớp nền sẽ trở nên mỏng mịn tự nhiên, tạo độ che phủ hoàn hảo, không để lộ khuyết điểm nào.

3. Phấn má hồng Pastel Cushion Blusher

Phấn má hồng Pastel Cushion Blusher gây ấn tượng đầu tiên với thiết kế cực kỳ đáng yêu và bắt mắt, cộng thêm chất phấn mịn, nhũ nhiều, thoang thoảng mùi thơm nhẹ dễ làm nàng yêu thích. Với hiệu ứng nhẹ nhàng cộng với khả năng bắt sáng tốt, Pastel Cushion Blusher hoàn toàn có thể sử dụng như blusher cũng như highlighter luôn.

4. Kẻ mắt The Face Shop Ink Graffi Brush Pen Liner

Công thức "Ink" trong The Face Shop Ink Graffi Brush Pen Liner giúp cho nét vẽ đẹp và mềm mại hơn, lưu giữ được lâu hơn. Và nhờ có lông cọ kích thước mỏng nên nàng sẽ rất dễ vẽ được 1 đường eyeliner sắc nét thanh mảnh.

5. Son lì The Face Shop Rouge True Matte

Vừa ra mắt năm 2020, dòng son lì Rouge True Matte hứa hẹn sẽ cho làn môi bạn đậm chất "fashionista". Thỏi son ghi điểm mạnh mẽ bởi kết cấu son hoàn hảo, hiệu ứng lì lâu trôi và khả năng lên màu cực chuẩn. Bên cạnh đó, chất son vẫn rất mỏng nhẹ mang đến cảm giác mềm mượt, siêu dễ chịu.

Test nhanh 2 makeup look bằng đồ mới toanh từ The Face Shop luôn nhé!

Biến hóa thành cô nàng quyến rũ chiếm spotlight

Quyến rũ, thu hút và cực kỳ hiện đại, đã vậy còn tạo cảm giác sang chảnh, nhất là khi tham gia những bữa tiệc quan trọng - đó là lý do kiểu makeup này được lòng nhiều cô gái. Tuy nhiên, không giống như phong cách trang điểm sexy kiểu Tây, điểm nhấn của makeup look sexy châu Á chính là một lớp nền có màu tiệp với tông da nhất, mỏng nhưng vẫn đảm bảo giữ được lớp trang điểm hoàn hảo.

Đó là lí do nàng nên lựa chọn cho mình kem lót The Face Shop Air Cotton Make Up Base SPF30 PA++ và kem nền Ink Lasting Foundation Slim Fit EX để hoàn thành lớp base cho makeup. Sử dụng kem lót để đảm bảo da đã được dưỡng chống nắng, tiếp đó là tiệp một lớp nền thật mỏng nhưng vẫn có độ che phủ tốt.

Sau khi đánh xong lớp nền, nàng phớt một lớp phấn má hồng Pastel Cushion Blusher sẽ tạo thêm hiệu ứng bling bling, để nàng rạng rỡ ngay dưới ánh đèn bữa tiệc đấy! Đừng quên một đường eyeliner thật sắc, tô đậm phần đuôi để tạo điểm nhấn. Bút kẻ Ink Graffi Brush Pen Liner mảnh và nhanh khô sẽ cho nàng một đôi mắt sắc sảo, quyến rũ. Cuối cùng, hoàn thiện makeup bằng một lớp son lì full môi Rouge True Matte. Đảm bảo, makeup look này sẽ khiến nàng trở thành "điểm sáng" của buổi tiệc.

Chinh phục đối phương bằng makeup look dịu dàng, ngọt ngào

Không chỉ biến hóa thành cô nàng sexy, nàng sẽ đạt điểm tuyệt đối với makeup look ngọt ngào, đáng yêu nhờ mỹ phẩm The Face Shop đấy!

Bước đầu tiên và không thể bỏ qua là một lớp kem lót giúp dưỡng da, bảo vệ da và đồng thời giữ tone lớp trang điểm hiệu quả, mời ngay The Face Shop Air Cotton Make Up Base SPF30 PA++ về "tim" của nàng luôn đi nhé! Không cần lớp nền dày và cầu kì, một lớp cushion mỏng, nhẹ với Ink Lasting Cushion sẽ giúp nàng ghi điểm tuyệt đối.

Phong cách đáng yêu này cực kỳ cần phấn má hồng, một chút má hồng Pastel Cushion Blusher hây hây, căng bóng, có hiệu ứng highlight sẽ khiến bạn trông ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tiếp đó, nàng hãy chăm chút một đường eyeliner từ Ink Graffi Brush Pen Liner thật mảnh, đem đến đôi mắt mơ màng, trong veo, có chiều sâu. Sau cùng, đánh một chút son Rouge True Matte ở lòng môi và tán nhẹ nhàng, nàng đã có một lớp makeup hút mắt người nhìn rồi.

Với những gợi ý này, nàng để chuẩn bị gì để mình thật xinh mùa tiệc tùng cuối năm chưa? Đừng quên ghé gian hàng mỹ phẩm The Face Shop ngay hôm nay để rinh vài món cho mình nhé!

