Bắt nhanh đối tượng cướp 102 tờ vé số của bé trai 6 tuổi

Tối 5-1, thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An - cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quí (51 tuổi; ngụ phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra về việc cướp vé số của bé trai bán dạo.

Đối tượng Nguyễn Văn Quí bị bắt tại nhà riêng

Trước đó, khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, bé trai H.G. H (6 tuổi) đi bán vé số dạo cùng bà ngoại ở khu vực Khu Dân cư Mai Thị Non, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Khi bà ngoại bị đau bụng và đi vệ sinh thì bé H. cầm xấp vé số đi bán ở gần đó.

Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy dừng lại và hỏi mua vé số. H. đưa toàn bộ xấp vé số 102 tờ cho người này lựa chọn. Người đàn ông lấy ra 100.000 đồng và đưa cho H., rồi bảo đi đổi tiền để thối lại. H. vừa quay lưng để kiếm người đổi tiền thì bất ngờ người đàn ông lấy luôn xấp vé số rồi chạy đi.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bến Lức đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng xác định được Quí đã thực hiện hành vi cướp vé số của bé H. nên bắt giữ đối tượng này tại nhà riêng ở phường 4, TP Tân An.

Tại cơ quan công an, Quí khai nhận đang đi trên đường thì thấy bé H. còn nhỏ nên tiếp cận để cướp vé số. Sau khi cướp được, Quí chạy xe máy đến khu vực phường 5, TP Tân An rồi bán lại 91 tờ vé số cho người bán vé số dạo với giá 8.000 đồng/tờ. Bán xong, Quí chạy về nhà thì bị công an bắt.

Bé trai bán vé số dạo bị cướp 102 tờ vé số

Theo Công an huyện Bến Lức, H. quê ở tỉnh Quảng Ngãi, cùng em gái 3 tuổi theo mẹ và bà ngoại vào ở trọ tại huyện Bến Lức để mưu sinh. Hàng ngày, mẹ và bà ngoại bán vé số, tối đi làm rửa chén, bưng bê tại quán ăn ở thị trấn Bến Lức. Còn H. đi học lớp 1, thứ 7 và chủ nhật tranh thủ ngày nghỉ nên phụ mẹ và bà ngoại đi bán vé số dạo.

Hoàn cảnh gia đình H. gặp nhiều khó khăn. Sau khi bắt đối tượng cướp vé số, Công an huyện Bến Lức đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bé H.