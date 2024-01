Khởi tố, bắt giam gã đàn ông cướp vé số của người mù ở An Giang

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Công Sơn (sinh năm 1964, trú tại xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Bị can Đinh Công Sơn tại Cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, Sơn làm nghề chạy xe ôm, khoảng 9h ngày 12/12/2023, sau khi chở khách đến Trung tâm y tế huyện Châu Phú, trên đường về đến khu vực cây xăng Thống Nhất (thuộc khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu), Sơn phát hiện ông Phạm Văn Chuối (sinh năm 1973) bị mù đang đứng bán vé số nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số.

Sau khi lên kế hoạch, Sơn đến giả vờ hỏi mua vé số, khi ông Chuối đưa 116 tờ vé số cho Sơn thì hắn tăng ga bỏ chạy.

Ông Chuối đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Cái Dầu phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Phú triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ Sơn ngay sau đó cùng tang vật.

Cơ quan CSĐT thu giữ 116 tờ vé số Sơn đã cướp của ông Chuối

Trước đó, một phụ nữ khuyết tật ở Đồng Nai cũng bị kẻ gian lừa tráo hơn 800 tờ vé số.

Cụ thể, khoảng 6h ngày 24/9/2023, bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê Khánh Hòa, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) đi xe lăn đến góc ngã 4 Lạc Cường (phường Tân Tiến) để bán vé số. Trong lúc bà Thuận đang chuẩn bị bày bán vé số thì một người đàn ông trung niên đến hỏi mua.

Do là người khuyết tật cả tay và chân, bà Thuận bảo người đàn ông tự mở giỏ để lấy. Người đàn ông này chọn lấy 8 tờ và đưa 200.000 đồng để bà trả lại tiền.

Sau khi người đàn ông rời đi, bà Thuận bày xấp vé số lên bàn để bán thì có một khách tới mua thì phát hiện toàn bộ là vé cũ. Kẻ gian lừa tráo số vé của tỉnh Tiền Giang ngày 24/9 bằng vé cũ ngày 30/4.

Ngay sau đó, người dân đã chở bà Thuận đến Công an phường Tân Tiến trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an phường đã xuống hiện trường ghi nhận, đồng thời trích xuất camera an ninh truy tìm người đàn ông đánh tráo vé số.

Theo bà Thuận, bà lấy xấp vé số trên ở đại lý từ chiều 23/9, nhưng do trời mưa, chưa đi bán được nên vẫn còn nguyên 840 tờ.