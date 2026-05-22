Bắt người vợ xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Ngày 22/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường Sơn Trà) để điều tra về tội “Giết người”.

Bà Sau bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn phường An Hải, TP Đà Nẵng. Nạn nhân là ông Nguyễn Chiến Thắng (chồng của bà Sau).

Trước đó, ngày 26/2, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Bảo (SN 2007, trú phường Sơn Trà, con ruột của ông Thắng) về hành vi “Giết người”.

Trong quá trình điều tra, điều tra viên nhận thấy lời khai của Bảo có nhiều điểm mâu thuẫn với dấu vết tại hiện trường và diễn biến vụ án. Từ đó, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục rà soát, dựng lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc để làm rõ bản chất vụ án và vai trò của những người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 23/2, Bảo cùng Nguyễn Quốc Huy (con ruột của ông Thắng) thực hiện theo kế hoạch đã được bà Sau bàn bạc, dàn dựng từ trước. Trong vụ án này, bà Sau và Huy được xác định là những người giúp sức tích cực để Bảo thực hiện hành vi phạm tội.

Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Sau. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 23/2, giữa Bảo và ông Thắng xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau khi được người thân can ngăn, Bảo rời khỏi hiện trường.

Đến rạng sáng 24/2, Bảo quay lại nhà và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khi ông Thắng đang ngủ. Bị tấn công bất ngờ, ông Thắng chống cự, hô hoán người thân cứu giúp nên Bảo dừng lại rồi quay về khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải) nghỉ ngơi.

Đến 4h cùng ngày, bà Sau chủ động nói với Huy nhắn tin cho Bảo quay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội; đồng thời chuẩn bị sẵn 1 cây búa đặt tại khu vực cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà.

Trong quá trình vụ việc xảy ra, bà Sau và Huy chứng kiến diễn biến nhưng không can ngăn. Ngược lại, bà Sau bị cáo buộc dùng lời nói xúi giục Bảo tiếp tục tấn công nạn nhân.

Sau khi Bảo thực hiện hành vi phạm tội, bà Sau tiếp tục xúi giục Huy tham gia tấn công ông Thắng. Sau vụ việc, bà Sau còn bị cáo buộc xóa một số dấu vết tại hiện trường, yêu cầu Bảo quay về khách sạn và để Huy thay quần áo nhằm che giấu hành vi khi làm việc với cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, bà Sau khai do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, không thể giải quyết nên nảy sinh ý định xúi giục hai con riêng của chồng là Bảo và Huy sát hại cha ruột.

Bà Sau cũng khai đã hứa hẹn sẽ lo cho Bảo trong quá trình chấp hành án. Đồng thời, người phụ nữ này còn hứa sau này giao toàn bộ tài sản của ông Thắng cho Bảo và Huy, nhằm để các đối tượng nhận tội thay, không khai báo vai trò của mình trong vụ án.

Theo Công an TP Đà Nẵng, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng có sự bàn bạc, thống nhất từ trước. Sau khi gây án, các đối tượng tìm cách xóa dấu vết, thay đổi quần áo và thống nhất lời khai nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Đặc biệt, do người bị cáo buộc chủ mưu là người thân trực tiếp của nạn nhân, việc đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, bằng việc rà soát kỹ dấu vết tại hiện trường, đối chiếu lời khai và hệ thống tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã từng bước làm rõ vai trò chủ mưu, xúi giục của bà Sau trong vụ án.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.