Ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Thế Hải nhiều lần đưa bạn gái 13 tuổi vào nhà nghỉ làm "chuyện người lớn"

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/5 Công an xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận Đơn trình báo của bà N.T. H, sinh năm 1984, thường trú tại thôn Đức Chính, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên tố giác Đỗ Thế Hải, sinh năm 2004, HKTT tại thôn Phạm, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên có hành vi giao cấu với con gái của bà N.T.H là cháu N.N.T, sinh năm 2013 (dưới 16 tuổi).

Đối tượng Đỗ Thế Hải tại cơ quan Công an

Qua xác minh xác định, từ tháng 03/2026 đến tháng 05/2026, Đỗ Thế Hải phát sinh tình cảm yêu đương và đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N.N.T tại Nhà nghỉ Bảo Ngọc Minh, địa chỉ tại Khu đô thị Tây Quốc lộ 10, xã Đông Hưng. Đến ngày 09/05/2026 gia đình biết sự việc, sau đó đến Công an xã Đông Hưng tố giác.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Thế Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thế Hải để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi được quy định tại khoản 2, Điều 145, Bộ Luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.