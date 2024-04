Bắt người nước ngoài cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 2.000% mỗi năm

Ngày 8/4, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen.

Theo C02, đơn vị đã bắt giữ Bugaevskiy Tymur (34 tuổi) và Kravchuk Iryna (39 tuổi, cùng quốc tịch Ukraine) và đồng bọn để điều tra hành vi cho vay nặng lãi qua giao dịch dân sự.

Ước tính số tiền băng nhóm này đã thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bugaevskiy Tymur tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, gần đây, Bộ Công an phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài, liên kết với người Việt Nam, thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn. Theo đó, các công ty cho người dân vay lãi nặng lên đến 2.000% mỗi năm.

Sau khi thu thập chứng cứ, công an đã bắt nghi can Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna, khi hai người này nhập cảnh Việt Nam để điều hành các công ty cho vay.

Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 4 công ty tại Sài Gòn, Khánh Hòa.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) là người cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) cho vay qua các app Easycash.vn, Oncredit hoặc trên trang web Oncredit.asia.com.

Năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để hoạt động cho vay.

Đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.

Cảnh sát làm việc với Kravchuk Iryna.

Các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm.

C02 xác định đường dây này có hàng trăm nghìn người Việt Nam là khách hàng. Đến nay, C02 đã triệu tập 63 người liên quan, thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan...

Hiện C02 đang điều tra mở rộng đường dây cho vay nặng lãi qua app nói trên.