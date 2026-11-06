Bất ngờ với tốc độ xây dựng siêu sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup, khán đài 135.000 chỗ ngồi dần thành hình, chuẩn bị nâng mái che khổng lồ nặng 40.000 tấn

Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến trong tháng 12/2026, nhà thầu sẽ phối hợp với đối tác nước ngoài nâng phần mái thép tại phân khu đầu tiên của công trình.
Sau gần một năm kể từ ngày khởi công (19/12/2025), sân vận động VinFast - Trống Đồng, hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi.
Với quy mô này, sân vận động dự kiến trở thành công trình lớn nhất thế giới khi hoàn thành, gấp khoảng 3,3 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình (40.000 chỗ) và vượt sân Narendra Modi tại Ahmedabad, Ấn Độ, hiện có sức chứa khoảng 132.000 người.
Ghi nhận tại công trường, hệ thống giàn trụ kích nâng mái đang được triển khai. Tính đến tháng 10/2026, khối lượng thi công hạng mục này đạt khoảng 60%. Các trụ lớn đã hoàn thành phần cao độ chân pin, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông phần còn lại. Theo kế hoạch, hệ trụ giàn kích sẽ hoàn thành, vận hành thử nghiệm trong tháng 11, trước khi nhà thầu phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành nâng mái thép tại phân khu đầu tiên vào tháng 12/2026.
Đáng chú ý, tổng khối lượng kết cấu thép của sân vận động ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái chiếm khoảng 40.000 tấn. Nhiều cấu kiện thép đã được tập kết bên trong công trường để phục vụ công tác tổ hợp và lắp dựng. Dự án huy động loạt thiết bị siêu trường, siêu trọng, gồm các cần cẩu có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn để phục vụ quá trình thi công.
Để lắp dựng hệ mái, công trường sử dụng hệ thống trụ giàn kích thủy lực cao gần 80m, hỗ trợ nâng các mô-đun thép từ mặt đất lên vị trí lắp đặt. Trên đỉnh mỗi trụ chính được thiết kế gối đỡ thép để định vị, tiếp nhận tải trọng từ hệ mái và truyền lực xuống nền móng.
Ở phần nền móng, dự án đã hoàn thành 902 cọc khoan nhồi và 157 cọc thí nghiệm theo báo cáo tiến độ tháng 10/2026. Các hạng mục phần thô tại bốn khán đài A, B, C và D cũng đang được triển khai đồng thời. Theo thiết kế, sân vận động sử dụng hệ mái che đóng mở tự động, cho phép điều chỉnh không gian để phục vụ nhiều loại hình sự kiện.
Công trình được định hướng phát triển theo mô hình sân vận động xanh và thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát an ninh theo thời gian thực, điều tiết luồng di chuyển và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.
Toàn bộ khu vực 135.000 ghế ngồi dự kiến được phủ sóng mạng 5G tốc độ cao. Hệ thống mặt sân thông minh được giới thiệu có khả năng thay mới toàn bộ lớp cỏ trong 6-10 giờ, kết hợp với mái vòm đóng mở tự động để phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí.
Cùng với sân vận động, các tuyến đường và hạ tầng kết nối khu vực dự án cũng đang được triển khai đồng loạt. Trong đó, trục đường rộng 120m được đầu tư nhằm tăng khả năng kết nối khu liên hợp thể thao với mạng lưới giao thông phía Nam Hà Nội.
Bao quanh sân vận động VinFast - Trống Đồng là hệ sinh thái thể thao, văn hóa và giải trí, với quy mô hơn 400ha. Tổ hợp được định hướng phát triển thành quần thể thể thao đa năng, phục vụ các giải đấu chuyên nghiệp, sự kiện quốc tế và nhu cầu luyện tập của cộng đồng.
Trong đó, sân vận động Olympic có sức chứa 40.000 chỗ, được thiết kế phục vụ các giải điền kinh quốc tế và sự kiện thể thao, văn hóa lớn. Hanoi Sport Arena có 12.000 chỗ, hướng tới tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, lễ hội và chương trình giải trí. Cung thể thao dưới nước Aquatic Center có sức chứa 10.000 chỗ, phục vụ các môn bơi và thể thao dưới nước theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo dự kiến có 4.000-5.000 chỗ ngồi.
Bên cạnh các công trình thể thao thành tích cao, tổ hợp còn có hai sân golf 18 hố, công viên tennis, pickleball và padel rộng hơn 40ha với khoảng 300 sân. Mạng lưới đường đạp xe cũng được quy hoạch với nhiều dạng địa hình và độ dốc. Các hạng mục này hướng tới phục vụ cả vận động viên chuyên nghiệp, người dân và du khách.
Hệ sinh thái thể thao được kết nối với các tiện ích như khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa - ẩm thực và nhà hát, hình thành tổ hợp kết hợp thi đấu, nghỉ dưỡng và giải trí. Theo kế hoạch công bố, các hạng mục chính của Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện lớn như ASIAD, FIFA World Cup và Olympic.