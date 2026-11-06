Cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành rà soát, xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi nghi bị một người đàn ông có hành vi sàm sỡ tại điểm xe buýt trước cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 6/11, lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi nghi bị một người đàn ông có hành vi quấy rối tại khu vực trước Bệnh viện Bạch Mai. Hiện cơ quan công an đang tiến hành rà soát, xác minh vụ việc.

Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cũng cho biết, qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại điểm xe buýt sát cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai (thuộc địa bàn phường Kim Liên). Theo vị lãnh đạo, bước đầu cơ quan chức năng xác định tại khu vực này có một số đối tượng giả danh xe ôm để chèo kéo, móc túi người dân vừa xuống xe buýt.

Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bị một người đàn ông có những hành động nghi mang tính chất sàm sỡ tại nơi công cộng.

Theo chia sẻ của người đăng tải, vụ việc được ghi lại vào chiều 5/11, trên đường Giải Phóng, đoạn trước cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Người này cho biết tình cờ chứng kiến sự việc nên đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, sau đó đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Trong đoạn clip, người đàn ông được cho là tài xế xe ôm hoạt động tại khu vực trên xuất hiện bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi với những hành động bị nghi có dấu hiệu quấy rối, sàm sỡ.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ sự bức xúc. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về phản ứng của những người có mặt tại hiện trường khi chứng kiến sự việc.