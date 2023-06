Bất ngờ với nhan sắc dàn nhân vật One Piece bản người đóng, ai cũng đẹp còn bám sát nguyên tác

Ngày 18/6, phía Netflix đã công bố một loạt dự án mới đáng trông chờ, trong đó tâm điểm chú ý thuộc về bản phim người đóng của siêu phẩm hoạt hình Nhật Bản One Piece (có tựa Việt là Đảo Hải Tặc). Dự án dài tập đã tung ra loạt ảnh và trailer đầu tiên, công bố đội hình nhân vật Băng Mũ Rơm được thể hiện trên màn ảnh với diễn viên thật 100%.

One Piece tung trailer chính thức

Đoạn trailer đầu tiên của One Piece mở ra với ước mơ to lớn và quen thuộc của nam chính Luffy - trở thành Vua Hải Tặc. Tạo hình của Luffy trong phiên bản người đóng do nam diễn viên sinh năm 2003 Iñaki Godoy thủ vai, được khán giả khen ngợi nhờ diễn xuất duyên dáng, chưa quá "nghịch" như hoạt hình nhưng vẫn chấp nhận được.



Nhân vật tiếp theo gây chú ý và được khen ngợi trong One Piece bản Netflix là Zoro tóc xanh. Nhân vật này do mỹ nam Nhật Bản Mackenyu thể hiện, có tạo hình điển trai nhưng diễn xuất chưa thể hiện được nhiều.

Một trong nữ chính được trông đợi nhất của phim - Nami trở thành cái tên gây tranh luận trái chiều. Một số ý kiến chưa thật sự ấn tượng với tạo hình do Emily Rudd thể hiện, song người hâm mộ trung thành khẳng định hình tượng này khớp với Nami ở những tập đầu tiên (khi cô còn đói khát, bơ vơ và vừa gia nhập cùng Luffy).

Sanji bất ngờ là cái tên khiến khán giả hoang mang nhất trong One Piece bản người đóng lần này. Nhân vật do mỹ nam Taz Skylar thể hiện, song tạo hình chưa làm toát lên được chất ngầu của nhân vật gốc.

Thành viên cuối của Băng Mũ Rơm khiến người xem chú ý là Usopp. Thể hiện bởi Jacob Romero Gibson, Usopp được khen có chất lém lỉnh, tạo hình độc lạ và nổi bật không thua gì nguyên tác. Chỉ là thiếu đi chiếc mũi dài "trứ danh" mà thôi...

Ngoài Băng Mũ Rơm, trailer của One Piece còn giới thiệu một số nhân vật đáng chú ý khác, ngoài ra còn được khen vì phần bối cảnh hoành tráng. Có thể thấy, One Piece đang nhận về nhiều đánh giá tích cực dù mang trên mình nhiều áp lực chuyển thể. Lần này, tác giả Eiichiro Oda đóng vai trò giám đốc sản xuất, theo dõi sát sao dự án nên khiến khán giả có thêm hi vọng.

Shanks tóc đỏ xuất hiện chớp nhoáng

Buggy - phản diện đầu tiên mà Luffy phải đối đầu

Anh chàng Coby (đeo kính) xuất hiện đúng 1 giây cạnh Luffy

One Piece chính thức ra mắt vào ngày 31/8 năm nay.

Ảnh: Netflix