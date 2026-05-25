Bất ngờ với danh tính giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Y khoa, có 1,2 triệu follower trên mạng

Bất ngờ viral khi xuất hiện trong phim tài liệu, được mệnh danh là “bác sĩ đẹp trai nhất Trung Quốc”

Những ngày gần đây, MXH Trung Quốc liên tục chia sẻ hình ảnh một bác sĩ hỗ trợ cấp cứu hành khách trên chuyến bay. Không chỉ gây chú ý vì hành động cứu người kịp thời, vị bác sĩ này còn khiến cư dân mạng bàn tán bởi chiều cao khoảng 1m85, ngoại hình sáng cùng phong thái điềm tĩnh như bước ra từ phim truyền hình.

Từ câu chuyện đó, netizen xứ tỷ dân cũng đồng loạt “đào lại” nhiều bác sĩ từng nổi tiếng vì visual cực phẩm trước đây. Trong số đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Từ Diệp (Xu Ye, SN 1990) - người từng được mệnh danh là “bác sĩ đẹp trai nhất Trung Quốc”.

Cách đây khoảng 6 năm, Từ Diệp từng khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ sau khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu nổi tiếng Bác Sĩ Trung Quốc.

Khi đó, giữa hàng loạt bác sĩ xuất hiện trong phim, Từ Diệp nhanh chóng trở thành gương mặt gây chú ý nhất vì vẻ ngoài thư sinh, sống mũi cao, làn da trắng và khí chất trí thức đặc trưng.

Không ít cư dân mạng cho rằng anh giống “Giang Trực Thụ đời thật” - nam thần học bá nổi tiếng trong phim Thơ Ngây. Thậm chí có người còn nhận xét visual của Từ Diệp “đẹp hơn cả minh tinh”.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý lâu hơn cả ngoại hình lại là cách anh làm nghề trong phim tài liệu.

Từ Diệp khi ấy là bác sĩ tại khoa Phẫu thuật tạo hình - bỏng của Bệnh viện Gulou Nam Kinh, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh tất bật giữa các phòng bệnh, thay băng cho bệnh nhân, hội chẩn cùng đồng nghiệp hoặc xử lý các ca bỏng nặng.

Một trong những phân đoạn từng gây xúc động mạnh là ca điều trị cho bệnh nhân bỏng tới 95% cơ thể do tai nạn nổ gas. Trong quá trình điều trị, Từ Diệp không chỉ tham gia xử lý chuyên môn mà còn hỗ trợ bệnh nhân xin quỹ cứu trợ vì gia đình không đủ khả năng chi trả viện phí.

Sau khi phim phát sóng, danh tiếng của Từ Diệp tăng vọt gần như chỉ sau một đêm. Nhiều cô gái kéo tới bệnh viện chỉ để được gặp “nam thần áo blouse”. Không ít công ty giải trí cũng tìm cách liên hệ ký hợp đồng với anh.

Thế nhưng khác với nhiều hiện tượng mạng nổi lên nhờ ngoại hình, Từ Diệp từ chối tất cả, tập trung làm nghề.

Trong một bài đăng trên Weibo thời điểm đó, anh từng viết: “Tôi là bác sĩ, không phải người của công chúng”. Nam bác sĩ cho biết mình muốn tiếp tục làm tốt công việc chuyên môn, trở thành một bác sĩ giỏi và lan tỏa kiến thức y khoa đúng đắn tới cộng đồng.

Càng tìm hiểu về Từ Diệp, dân mạng càng bất ngờ vì profile học thuật “không phải dạng vừa”. Anh sinh năm 1990, được nhận xét là học bá từ nhỏ. Năm 17 tuổi, anh đỗ vào hệ lâm sàng 8 năm của Đại học Trung Sơn - một trong những trường top đầu Trung Quốc.

Sau đó, Từ Diệp tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sĩ y khoa khi mới 25 tuổi. Anh còn có thời gian nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Đại học Nam Kinh.

Sau 6 năm viral: Giờ là Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Y khoa, có 1,2 triệu follower trên MXH, vẻ ngoài có thay đổi?

Hiện tại, ở tuổi 36, Từ Diệp vẫn công tác tại Bệnh viện Gulou Nam Kinh với vai trò bác sĩ điều trị chính khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ - Bỏng, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Y khoa thuộc hệ thống bệnh viện này.

Nếu nhiều người nghĩ một “bác sĩ nổi tiếng mạng xã hội” sẽ dần chuyển hướng sang giải trí hoặc kinh doanh hình ảnh, cuộc sống của Từ Diệp lại gần như trái ngược.

Từ Diệp thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh công việc lên MXH.

Thỉnh thoảng Từ Diệp vẫn tham gia một số chương trình chia sẻ về nghề nghiệp cho thanh thiếu niên.

Theo chia sẻ từ các nền tảng mạng xã hội của anh, một ngày làm việc thường bắt đầu từ sáng sớm với việc đi buồng bệnh, thay băng, hội chẩn, thực hiện các ca phẫu thuật tái tạo, xử lý sẹo bỏng, cắt u da hay các thủ thuật thẩm mỹ như filler, botox và trẻ hóa khuôn mặt.

Bên cạnh công việc lâm sàng, Từ Diệp vẫn duy trì hoạt động nghiên cứu học thuật. Anh hiện có hơn 20 bài báo SCI, sở hữu 7 bằng sáng chế, từng chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia và cấp tỉnh/thành phố.

Ngoài ra, nam bác sĩ còn là thành viên của nhiều hiệp hội chuyên ngành về phẫu thuật thẩm mỹ và tế bào gốc tại Trung Quốc.

Sau nhiều năm nổi tiếng, ngoại hình của Từ Diệp cũng được nhận xét có phần trưởng thành hơn trước. Nếu thời mới viral anh mang hình tượng “nam thần thanh xuân” với vẻ thư sinh mềm mại thì hiện tại, gương mặt của bác sĩ 36 tuổi trở nên sắc nét, điềm đạm và chững chạc hơn.

Hiện tài khoản Xiaohongshu của Từ Diệp đã có khoảng 1,2 triệu follower.

Tuy sở hữu lượng fan đông đảo, nội dung anh đăng tải chủ yếu vẫn xoay quanh kiến thức y khoa, chăm sóc da, cảnh báo rủi ro thẩm mỹ trái phép hoặc tư vấn làm đẹp an toàn. Điều này cũng khiến hình ảnh của anh giữ được thiện cảm suốt nhiều năm.

Visual Từ Diệp ở tuổi 36.

Về đời tư, Từ Diệp khá kín tiếng. Nam bác sĩ hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm hay gia đình lên mạng xã hội. Hiện chưa có thông tin chính thức về việc anh đã kết hôn hay chưa.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng chính sự kín đáo này càng khiến hình tượng của Từ Diệp thêm phần “ngôn tình”.