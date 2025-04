Bất ngờ được báo thẻ ngân hàng mở trái phép, đang có nợ 47 triệu đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đưa ra cảnh báo với người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, mạo danh Công an yêu cầu chuyển tiền.

Cụ thể, chiều ngày 23/4/2025, anh N.X.L. (sinh năm 1980, trú tại thôn 5, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đối tượng trong cuộc gọi tự xưng là "đồng chí Nam" – cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông báo rằng anh L. có liên quan đến vụ việc mở thẻ ngân hàng An Bình trái phép và phát sinh khoản nợ lên đến 46.986.000 đồng.Sau đó, đối tượng yêu cầu anh L. giữ bí mật tuyệt đối và hướng dẫn thực hiện các bước chuyển vụ việc lên “cơ quan điều tra”. Dù được người thân can ngăn, nhưng trong trạng thái hoang mang, lo sợ, anh L. vẫn thực hiện theo chỉ dẫn của đối tượng.

Rất may, Công an xã Thọ Điền đã kịp thời phát hiện vụ việc, tiếp cận, tuyên truyền và ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo của các đối tượng mạo danh lực lượng Công an.

Công an xã Thọ Điền tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khuyến cáo:

- Công an không bao giờ gọi điện yêu cầu kê khai tài sản, chuyển tiền, hoặc làm việc qua Video Call.

- Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn: BÌNH TĨNH – KIỂM TRA – HỎI NGƯỜI THÂN – HOẶC ĐẾN CÔNG AN XÃ GẦN NHẤT để xác minh.

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân như: họ tên, số điện thoại, số CCCD, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho bất kỳ ai không rõ danh tính.

- Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo.