Bất ngờ bảng xếp hạng 8 kem dưỡng ẩm hot nhất xứ Hàn: Đắt gấp 7 lần vẫn xếp sau hàng bình dân
Trước những luồng đánh giá trái chiều từ người dùng, Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) vừa công bố "bảng điểm" kiểm định chất lượng của 8 dòng kem dưỡng ẩm phổ biến trên thị trường. Kết quả cho thấy giá thành cao không đồng nghĩa với hiệu quả vượt trội.
Để đưa ra cái nhìn khách quan, cơ quan chức năng đã tiến hành thử nghiệm thực tế trên 8 sản phẩm bán chạy của các thương hiệu quen thuộc (gồm Cetaphil, La Roche-Posay, Aestura, Innisfree, Illiyoon, Physiogel, Bioderma và Nature Republic). Các tiêu chí được chấm điểm khắt khe từ khả năng cấp ẩm, khóa ẩm, độ an toàn cho đến trải nghiệm thực tế của 50 người tiêu dùng (độ tuổi 20–50).
Chênh lệch giá gấp gần 7 lần nhưng hiệu quả không tỷ lệ thuận
Xét về chi phí quy đổi trên mỗi đơn vị dung tích hoặc trọng lượng theo giá bán chính thức, mức giá giữa các sản phẩm có sự chênh lệch lên tới 6,9 lần:
Nhóm giá "mềm" nhất: Cetaphil Moisturizing Cream và Illiyoon Ceramide Ato Concentrate Cream.
Nhóm giá cao: La Roche-Posay Cicaplast Multi Repair Cream B5 và Innisfree Green Tea Ceramide Cream
Dù có mức giá rẻ nhất trong danh sách thử nghiệm, Cetaphil lại gây bất ngờ khi đứng đầu về mức độ hài lòng chung (4,0/5 điểm) và khả năng thẩm thấu nhanh (4,1/5 điểm). Trong khi đó, sản phẩm đắt nhất là La Roche-Posay chỉ đạt 3,4/5 điểm hài lòng chung.
Bảng so sánh chi tiết 8 loại kem dưỡng ẩm (theo KCA)
Thương hiệu &
Giá quy đổi
Cấp ẩm
Khóa ẩm
Điểm hài lòng
Điểm nổi bật qua thử nghiệm
Aestura
Hộp 80ml: ~540.500 VNĐ]
Tương đối xuất sắc
Tương đối xuất sắc
Khá cao
Đạt mức xuất sắc ở cả 2 chỉ số dưỡng ẩm cốt lõi.
Innisfree
Hộp 80ml: ~624.700 VNĐ
Tương đối xuất sắc
Tương đối xuất sắc
Khá cao
Cùng với Aestura là 2 sản phẩm toàn diện nhất về dưỡng ẩm.
Cetaphil
Tuýp 226g: ~287.100 VNĐ
Khá tốt
Tương đối xuất sắc
4,0 điểm
Giá rẻ, dẫn đầu về độ hài lòng và tốc độ thẩm thấu (4,1 điểm).
Illiyoon
Tuýp 230ml: ~294.800 VNĐ
Khá tốt
Tương đối xuất sắc
Khá tốt
Hiệu năng trên giá thành (p/p) cực tốt; độ giàu ẩm/dầu cao nhất (3,8 điểm).
Physiogel
Tuýp 75ml:
~ 460.00 VNĐ
Khá tốt
Tương đối xuất sắc
Khá tốt
Khả năng khóa ẩm và giữ nước tốt tương đương nhóm giá rẻ.
La Roche-Posay
Tuýp 100ml: ~879.600 VNĐ
Tương đối xuất sắc
Khá tốt
3,4 điểm
Giá cao, cấp ẩm bề mặt rất tốt nhưng khóa ẩm chỉ ở mức khá.
Bioderma
Tuýp 220ml:
~ 360.000 VNĐ
Khá tốt
Trung bình khá
Khá tốt
Dẫn đầu về độ dễ tán trên da (4,1 điểm), ít gây bết dính.
Nature Republic
Hộp 100ml: ~500.700 VNĐ
Khá tốt
Trung bình khá
Khá tốt
Đáp ứng tốt nhu cầu dưỡng ẩm cơ bản hàng ngày.
*Ghi chú: Về khả năng cấp ẩm sâu xuống dưới lớp biểu bì ở độ sâu 2,5mm, cả 8 sản phẩm đều đạt mức tốt tương đương nhau.
Tất cả đều đạt chuẩn an toàn
Qua kiểm nghiệm các thành phần nguy hại như 7 loại kim loại nặng (chì, thủy ngân, niken, asen...) và 6 chất bảo quản (paraben, phenoxyethanol...), toàn bộ 8 sản phẩm đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Hàn Quốc. Dung tích thực tế và nhãn mác ghi trên bao bì cũng hoàn toàn trùng khớp.
Lời khuyên từ chuyên gia: Người tiêu dùng không nên chọn mua kem dưỡng chỉ dựa vào giá tiền. Với làn da khô, dễ căng rát sau khi rửa mặt, nên ưu tiên các sản phẩm có khả năng khóa ẩm cao và giàu dưỡng chất; ngược lại, làn da dầu nên chọn kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh để tránh bít tắc lỗ chân lông.