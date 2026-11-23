Sau 4 năm sử dụng, vợ chồng Hà Nội nhận ra không phải món nội thất nào cũng cần đầu tư đắt tiền, quan trọng là biết chi tiền đúng chỗ.

Đã 4 năm kể từ ngày vợ chồng Trần Phương (Hà Nội) dọn về căn chung cư đầu tiên. Đến nay, mỗi khi nhìn lại tổ ấm của mình, Phương vẫn cảm thấy vui vì phần lớn đồ đạc, nội thất đều giữ được chất lượng như những ngày đầu.

"Nhìn căn nhà bây giờ, mình vẫn thấy đây không chỉ là nơi để ở, mà là thành quả của những năm tháng hai vợ chồng cùng nhau chăm chỉ cày cuốc để thực hiện ước mơ có một tổ ấm của riêng mình" - Phương chia sẻ.

Vì là căn nhà đầu tiên, hai vợ chồng quyết tâm đầu tư và chăm chút từng chi tiết. Hai vợ chồng thường xuyên đọc đánh giá trên các hội nhóm, tham khảo kinh nghiệm của người đi trước, thậm chí đến tận xưởng để kiểm tra chất lượng vì lo mua phải hàng không đúng như quảng cáo.

Sau 4 năm sử dụng, Phương nhận ra có những quyết định thực sự đáng tiền nhưng cũng có những điều giá như biết sớm hơn. Từ đó, chị chia sẻ kinh nghiệm dành cho những gia đình chuẩn bị nhận nhà mới.

Thuê thiết kế nội thất là khoản đầu tư đáng cân nhắc

Một trong những lời khuyên đầu tiên của Phương là nên thuê thiết kế nội thất chuyên nghiệp, đặc biệt với những gia đình lần đầu làm nhà hoặc cải tạo căn hộ.

"Mỗi người có một chuyên môn riêng, vậy nên hãy để người có kinh nghiệm giúp mình xử lý công năng, bố trí không gian, ánh sáng, kỹ thuật... và cả những vấn đề mà mình chưa từng nghĩ tới. Bản thiết kế giúp mình đi đúng hướng, hạn chế phát sinh và hình dung rõ ngôi nhà trước khi bắt đầu thi công.

Trước khi tìm đơn vị thiết kế, mình đã dành rất nhiều thời gian xem Pinterest, Facebook, các hội nhóm về nội thất... lưu lại những mẫu nhà mình thích".

Về thi công, cô cho rằng nếu có kiến thức và thời gian giám sát, gia chủ có thể thuê riêng từng hạng mục để tiết kiệm. Ngược lại, người bận rộn nên chọn đơn vị uy tín, có xưởng sản xuất. Gia đình chị lựa chọn một đơn vị làm cả thiết kế lẫn thi công để quá trình triển khai đồng bộ hơn.

"Nếu không có nhiều thời gian như nhà mình thì nên tìm một đơn vị thi công uy tín, có xưởng sản xuất để vừa đảm bảo chất lượng vừa hạn chế phát sinh. Nhà mình chọn một đơn vị làm cả thiết kế và thi công nên quá trình triển khai khá đồng bộ".

Những món nội thất nên ưu tiên đầu tư tốt ngay từ đầu

Sau 4 năm, Phương nhận thấy những hạng mục đáng chi tiền nhất thường là những thứ khó thay thế hoặc được sử dụng hàng ngày.

Đầu tiên: Mặt đá bếp

Đây là khu vực tiếp xúc thường xuyên với nước, dầu mỡ và thực phẩm nên cần ưu tiên chất liệu chống thấm, hạn chế bám bẩn. Nhà chị sử dụng đá kim sa ánh vàng, có giá thành vừa phải, màu sắc trẻ trung nhưng cần vệ sinh kịp thời để tránh bị ố.

Thứ 2: Sofa

Theo Phương, không nên chỉ nhìn ảnh rồi đặt mua mà cần đến tận nơi ngồi thử, kiểm tra chất liệu, độ đàn hồi của mút và khung gỗ. Bộ sofa nhà Phương sử dụng mút K43, sau gần 4 năm vẫn không bị lún xẹp đáng kể dù chi phí khá hợp lý.

Thứ 3: Phụ kiện tủ

Một hạng mục khác Phương đặc biệt lưu ý là phụ kiện tủ. Thay vì cố chọn loại gỗ đắt nhất, mọi người có thể đầu tư bản lề, ray trượt, tay nâng chất lượng tốt bởi đây là những bộ phận phải hoạt động thường xuyên.

Với hệ tủ, cô khuyên nên làm kịch trần để tăng không gian lưu trữ và hạn chế bám bụi. Tủ bếp trên cần chia ngăn với nhiều kích thước khác nhau, trong khi tủ dưới nên ưu tiên vật liệu chịu nước như gỗ nhựa.

Thứ 4: Bố trí nhiều ổ điện trong nhà

Một kinh nghiệm khác được Phương nhấn mạnh là bố trí nhiều ổ điện hơn mức dự tính. Chỉ khi chuyển vào ở, hai vợ chồng mới nhận ra nhiều vị trí còn thiếu ổ cắm.

Ngoài ra, các thiết bị như bếp, máy hút mùi, tủ lạnh cần được chốt kích thước trước khi đóng tủ. Nếu có ý định sử dụng máy rửa bát, gia chủ cũng nên để sẵn vị trí ngay từ đầu.

Thứ 5: Làm kệ bếp kịch trần

Với hệ tủ bếp, Phương khuyên nên dùng vật liệu chịu nước như gỗ nhựa cho tủ dưới để tăng độ bền. Các hệ tủ nên làm kịch trần nhằm tăng không gian lưu trữ, hạn chế bám bụi. Riêng tủ bếp trên, nên chia ngăn với nhiều kích thước khác nhau để thuận tiện cất giữ bát đĩa, đồ khô và các vật dụng nhà bếp.

Thứ 6: Dùng chậu rửa 1 hố

Chậu rửa nên chọn loại 1 hố lớn và lắp âm, rộng rãi thoải mái và thẩm mỹ. Rửa nồi chảo rất tiện, lại dễ vệ sinh.

Chốt trước các thiết bị điện (bếp, máy hút mùi, tủ lạnh...) để thiết kế đúng kích thước, tránh phải sửa sau. Nếu có ý định dùng máy rửa bát thì hãy để sẵn vị trí ngay từ đầu, sau này lắp sẽ rất dễ.

Sơn tường loại lau chùi được sẽ tiện hơn rất nhiều trong quá trình sử dụng. Rèm cửa nên chọn loại dày, cản sáng tốt để căn phòng mát hơn và ngủ ngon hơn.

Không cần mua tất cả đồ đạc ngay khi nhận nhà

Bên cạnh những hạng mục nên đầu tư, Phương chia sẻ các gia đình không nhất thiết phải sắm sửa đầy đủ ngay khi chuyển vào nhà mới.

Theo chị, nên ưu tiên những món thiết yếu và các hạng mục cố định trước. Đồ trang trí hay những vật dụng chưa thực sự cần có thể mua dần sau một thời gian sinh sống. Cách này vừa giảm áp lực tài chính, vừa tránh lãng phí vì mua theo cảm hứng.

Nhìn lại hành trình 4 năm, Phương cảm thấy những ngày tháng vợ chồng cùng nhau tìm hiểu, lựa chọn từng món nội thất đã mang lại kết quả xứng đáng.

"Mỗi gia đình sẽ có nhu cầu và điều kiện khác nhau, nhưng mình tin rằng nếu dành thời gian tìm hiểu kỹ, đầu tư đúng những hạng mục cần thiết thì ngôi nhà sẽ luôn bền đẹp và mang lại cảm giác hạnh phúc mỗi khi trở về" - Phương tâm sự.

Với Phương, một căn nhà đáng sống không nhất thiết phải sử dụng toàn đồ đắt tiền, mà quan trọng là được đầu tư đúng chỗ, phù hợp nhu cầu và mang lại sự thoải mái lâu dài cho cả gia đình.

Nguồn: NVCC