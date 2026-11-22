Không cần một căn nhà quá rộng hay nội thất đắt tiền, hai người phụ nữ ngoài 40 tuổi tại Tokyo (Nhật Bản) vẫn tạo nên không gian sống khiến nhiều người ao ước. Căn hộ chỉ rộng 60m² nhưng có cách bố trí vô cùng đặc biệt: Không cửa phòng ngủ, không bàn trà, phòng khách như một khu vườn nhỏ và sân thượng rộng tới 50m².

Căn hộ 60m² của hai phụ nữ tuổi 40: Càng ít vách ngăn, không gian càng rộng rãi

Trên tầng cao nhất của một tòa chung cư ở Tokyo, hai người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang tận hưởng cuộc sống theo cách rất riêng. Họ thích những chuyến du lịch thong thả, những buổi dạo phố không có lịch trình cố định và đặc biệt yêu thích cảm giác được trở về nhà.

Với họ, nhà không đơn thuần là nơi để ngủ sau một ngày làm việc mà còn là không gian để nghỉ ngơi, đọc sách, chăm cây, nấu ăn và tận hưởng những sở thích cá nhân.

Chính vì vậy, khi mua căn hộ rộng khoảng 60m², cả hai đã quyết định cải tạo lại gần như toàn bộ không gian theo nhu cầu sinh hoạt của mình.

Điểm đặc biệt nhất là ngoại trừ phòng tắm, các khu vực chức năng gần như không sử dụng cửa ngăn. Ngay cả phòng ngủ cũng được thiết kế mở hoàn toàn, không có cửa hay vách ngăn kín.

Cách bố trí này giúp ánh sáng và không khí lưu thông xuyên suốt căn hộ, tạo cảm giác rộng hơn đáng kể so với diện tích thực tế.

Theo sơ đồ mặt bằng, căn hộ vốn có hai phòng ngủ, nằm trên trục Bắc – Nam. Sau cải tạo, những bức tường ngăn không cần thiết được loại bỏ để kết nối các khu vực sinh hoạt.

Phòng khách, bếp và khu vực ăn uống được bố trí liền mạch. Phòng làm việc và phòng thay đồ vẫn có vị trí riêng, nhưng không bị chia cắt bởi quá nhiều cửa.

Đặc biệt, hai chủ nhân lựa chọn thiết kế lối di chuyển dạng vòng, giúp việc đi lại giữa các khu vực thuận tiện hơn mà không phải liên tục quay đầu.

Nhờ đó, căn hộ tuy nhỏ nhưng không mang lại cảm giác chật chội, bí bách.

Phòng khách không bàn trà, không kệ tivi nhưng vẫn đẹp như một khu vườn nhỏ

Bước vào nhà, khu vực đầu tiên là khoảng sảnh rộng chừng 1m², có mặt sàn thấp hơn phần còn lại của căn hộ.

Thay vì lắp một chiếc tủ giày lớn, hai người chỉ sử dụng ba kệ gỗ nguyên khối đặt cạnh cửa sổ. Giày dép thường xuyên sử dụng được xếp ở phía trên, trong khi giày trái mùa và những đôi ít dùng được cất trong hộp nhựa mờ ở phía dưới.

Cách lưu trữ đơn giản này giúp khu vực cửa ra vào luôn gọn gàng mà không phải dành nhiều diện tích cho nội thất. Sàn nhà được lát gạch giả vân gỗ, kết hợp chân tường màu đồng và thảm xám nhạt, tạo nên cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.

Phòng khách là không gian nổi bật nhất của căn hộ.

Không có bộ sofa cồng kềnh, không bàn trà và cũng không có kệ tivi chiếm diện tích. Hai chủ nhân chỉ đặt một chiếc sofa bọc vải màu xanh lam làm điểm nhấn.

Phần diện tích còn lại được dành cho việc di chuyển, thư giãn và trồng cây.

Điểm thú vị nằm ở hệ thống trần gỗ dạng nan, vừa tạo chiều sâu cho căn phòng, vừa trở thành nơi treo những giỏ cây xanh.

Trầu bà, thường xuân cùng nhiều loại cây thân leo rủ xuống từ trên cao. Ở các góc phòng và bệ cửa sổ là những chậu cây lá lớn, tạo nên cảm giác như một khu vườn nhiệt đới thu nhỏ.

Nhờ hệ cửa kính lớn sát sàn, ánh sáng tự nhiên tràn vào khắp phòng. Những tấm rèm voan trắng giúp ánh nắng trở nên dịu nhẹ, đồng thời giữ cho không gian luôn thoáng đãng.

Điều đáng chú ý là hai người không cố gắng lấp đầy căn phòng bằng đồ nội thất. Họ chấp nhận để lại những khoảng trống, bởi chính các khoảng trống ấy khiến việc sinh hoạt trở nên thoải mái hơn.

Phòng ngủ không cửa, chỉ có giường và gần như không có đồ trang trí

Nếu phòng khách gây ấn tượng bởi cây xanh thì phòng ngủ lại khiến nhiều người bất ngờ vì sự tối giản.

Không tủ lớn, không bàn trang điểm và cũng không có quá nhiều đồ trang trí. Không gian nghỉ ngơi gần như chỉ dành cho chiếc giường.

Hai chủ nhân cũng không sử dụng cửa phòng ngủ hay vách ngăn kín như cách bố trí truyền thống.

Lý do là họ rất ít khi đón khách đến nhà, đồng thời không có nhu cầu tạo sự riêng tư tuyệt đối giữa những người cùng sinh sống.

Với họ, phòng ngủ càng ít đồ đạc càng dễ dọn dẹp, đồng thời giúp tinh thần thư giãn hơn khi bước vào.

Thay vì đầu tư nhiều vào những món nội thất mang tính trang trí, hai người ưu tiên diện tích trống và sự thoải mái khi nghỉ ngơi.

Tất nhiên, cách thiết kế này không phù hợp với mọi gia đình, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên đón khách. Tuy nhiên, với hai người có thói quen sinh hoạt tương đồng, đây lại là giải pháp giúp căn hộ nhỏ trở nên rộng rãi hơn.

Bếp nhỏ nhưng đủ chỗ cho mọi thứ, đồ dùng cũng trở thành vật trang trí

Khu vực bếp và bàn ăn nằm ngay phía sau sofa phòng khách.

Thay vì sử dụng bàn ăn riêng biệt, hai người lựa chọn thiết kế tích hợp bàn ăn với khu vực bồn rửa, tạo thành một khối nội thất thống nhất.

Ghế ngồi có thể dịch sát vào tường khi không sử dụng, giúp giải phóng diện tích di chuyển.

Nhà bếp cũng không lắp quá nhiều tủ kín. Phần lớn đồ dùng được bố trí trên những hệ kệ gỗ mở, vừa dễ lấy vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Nổi bật nhất là bộ nồi gang màu đỏ được xếp ngay ngắn trên kệ. Không cần giấu trong tủ, những chiếc nồi có màu sắc đồng bộ trở thành chi tiết trang trí bắt mắt.

Kéo, rây lọc, dụng cụ nấu ăn bằng thép không gỉ được treo trên thanh kim loại phía dưới kệ. Các lọ gia vị đặt ở khu vực riêng, dễ quan sát và thuận tiện khi sử dụng.

Cách bố trí này tận dụng tối đa chiều cao của tường, đặc biệt hữu ích đối với những căn bếp diện tích hạn chế.

Vì cả hai yêu thích nấu nướng, căn hộ còn có một khu lưu trữ thực phẩm chuyên dụng. Các loại ngũ cốc và thực phẩm khô được chia vào hộp, dán nhãn rõ ràng và sắp xếp theo nhóm.

Nhờ đó, dù sử dụng nhiều dụng cụ nấu ăn, không gian bếp vẫn giữ được sự ngăn nắp.

Phòng làm việc 6m² và khu thay đồ được sắp xếp cực kỳ khoa học

Bên cạnh không gian sinh hoạt chung, hai chủ nhân dành khoảng 6m² để bố trí phòng làm việc. Căn phòng sử dụng hệ giá sách màu trắng thiết kế theo kích thước thực tế, đặt sát các bức tường để tiết kiệm diện tích.

Sách được phân loại, sắp xếp ngay ngắn, kết hợp với những chậu cây xanh lớn tạo nên góc làm việc yên tĩnh. Tuy không rộng, căn phòng vẫn đáp ứng nhu cầu đọc sách, học tập và làm việc tại nhà.

Một khu vực khác cũng được đầu tư khá kỹ là phòng thay đồ nằm gần phòng tắm.

Thay vì sử dụng hệ tủ quần áo đóng kín, hai người lắp những thanh treo dọc tường. Quần áo được phân chia theo kiểu dáng và màu sắc, vừa dễ tìm kiếm vừa thuận tiện khi lựa chọn trang phục.

Đặc biệt, một phần tường còn được dành riêng để trưng bày phụ kiện. Vòng tay, dây chuyền và trang sức được treo trên những móc kim loại nhỏ, kết hợp ánh sáng từ đèn chiếu điểm.

Nhờ vậy, khu thay đồ không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trữ mà còn giống như một góc trưng bày thời trang thu nhỏ.

Phòng tắm cũng được thiết kế để hai người có thể sử dụng thuận tiện. Không gian được phân chia thành các khu chức năng, tách biệt phần khô và phần ướt nhằm hạn chế nước bắn và giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn.

Khu rửa mặt sử dụng mặt bàn gỗ hình chữ L, kết hợp gạch lục giác trắng và hệ tủ gương lớn. Bên dưới còn bố trí hai chiếc ghế để cả hai có thể ngồi trang điểm hoặc chăm sóc cá nhân cùng lúc.

Sân thượng 50m²: Góc thư giãn đáng mơ ước giữa Tokyo

Một trong những lý do khiến hai người lựa chọn căn hộ tầng cao nhất chính là khoảng sân thượng rộng tới 50m².

Nếu diện tích bên trong nhà chỉ khoảng 60m², thì không gian ngoài trời gần như tương đương với một căn hộ nhỏ khác.

Sau khi nhận nhà, họ cho xử lý chống thấm, trải thảm cỏ nhân tạo và bố trí nhiều chậu cây, hoa cùng các loại rau xanh.

Những hàng rào gỗ được tận dụng làm nơi cho cây leo phát triển. Vào mùa xuân, hoa tím, hoa hồng cùng nhiều loại cây khác đua nhau khoe sắc, tạo thành một khu vườn nhỏ trên cao.

Đây là nơi hai người có thể ngồi đọc sách, uống trà, tắm nắng hoặc đơn giản là ngắm nhìn bầu trời sau một ngày bận rộn.

Sân thượng cũng giúp căn hộ có thêm không gian sinh hoạt mà không cần mở rộng phần diện tích xây dựng bên trong.

Tuy nhiên, với những ai muốn học theo ý tưởng này, việc sử dụng sân thượng cần được xem xét kỹ về quyền sử dụng, khả năng chịu tải, thoát nước và chống thấm, nhất là khi bố trí nhiều chậu cây lớn.

Một căn nhà đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều đồ

Điều khiến căn hộ 60m² này trở nên đặc biệt không nằm ở những món nội thất đắt tiền hay thiết kế cầu kỳ, mà là cách hai chủ nhân hiểu rõ nhu cầu của chính mình.

Họ không cần một phòng khách đầy đủ bàn trà, kệ tivi hay tủ trang trí. Không cần phòng ngủ với quá nhiều đồ đạc. Cũng không nhất thiết phải ngăn chia từng khu vực bằng những cánh cửa.

Thay vào đó, diện tích được ưu tiên cho ánh sáng, cây xanh, những lối đi thông thoáng và các khu vực phục vụ sở thích cá nhân.

Cách lưu trữ cũng rất đáng tham khảo: Đồ sử dụng thường xuyên đặt ở nơi dễ lấy, đồ ít dùng được phân loại và cất riêng, còn những vật dụng có tính thẩm mỹ được tận dụng để trang trí.

Dù không phải mọi giải pháp đều phù hợp với nhà ở Việt Nam, đặc biệt là thiết kế phòng ngủ không cửa, căn hộ vẫn mang đến nhiều gợi ý thiết thực cho những người đang sống trong không gian nhỏ.

Sau cùng, sự tiện nghi không được quyết định hoàn toàn bởi số mét vuông hay số lượng đồ nội thất. Đôi khi, chỉ cần bớt đi vài món đồ không cần thiết, sắp xếp lại không gian và dành chỗ cho những điều mình yêu thích, một căn nhà nhỏ cũng đủ trở thành nơi đáng sống.