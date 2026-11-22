Khi sử dụng rèm cho bàn thờ, gia chủ cần lưu ý 1 số vấn đề sau.

Trong những ngôi nhà có diện tích hạn chế hoặc thiết kế bàn thờ nằm gần khu vực sinh hoạt chung, rèm che là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn để tạo sự riêng tư và phân tách không gian thờ cúng. Không chỉ có tác dụng che chắn, những mẫu rèm phù hợp còn giúp khu vực này trở nên hài hòa, đẹp mắt và giữ được nét trang nghiêm cần thiết. Tuy nhiên, rèm che bàn thờ cũng có nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau. Nếu lựa chọn hoặc lắp đặt thiếu hợp lý, gia chủ có thể gặp bất tiện trong quá trình sử dụng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi thắp hương. Dưới đây là một số lời khuyên gia đình nên tham khảo trước khi lựa chọn.

1. Chọn kiểu rèm có thiết kế và chất liệu phù hợp

Hiện nay, rèm che bàn thờ có khá nhiều kiểu dáng để gia chủ lựa chọn, phổ biến như rèm vải, rèm sáo, rèm cuốn, rèm hạt gỗ hoặc rèm trúc... Mỗi loại đều có đặc điểm riêng, phù hợp với những phong cách nội thất và nhu cầu sử dụng khác nhau. Chẳng hạn, rèm vải thường mang đến cảm giác mềm mại, kín đáo, phù hợp với những gia đình muốn tạo không gian thờ cúng riêng biệt. Rèm sáo có thiết kế gồm các thanh ngang hoặc dọc, có thể điều chỉnh độ mở để kiểm soát ánh sáng và mức độ che chắn. Trong khi đó, rèm cuốn có kiểu dáng gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích khi thu lên, thích hợp với những căn hộ nhỏ. Rèm hạt gỗ và rèm trúc lại mang nét đẹp truyền thống, tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc và có độ thông thoáng nhất định.

Tùy vào diện tích, vị trí đặt bàn thờ và phong cách thiết kế của ngôi nhà, gia chủ nên cân nhắc lựa chọn loại rèm phù hợp thay vì chỉ chạy theo mẫu mã đẹp mắt. Chẳng hạn, nếu bàn thờ đặt trong phòng khách, rèm cần có thiết kế hài hòa với nội thất xung quanh. Nếu khu vực thờ cúng nằm trong một góc nhỏ, những mẫu rèm cuốn hoặc rèm sáo gọn gàng sẽ giúp tiết kiệm diện tích. Bên cạnh kiểu dáng, chất liệu cũng là yếu tố cần quan tâm. Gia đình nên ưu tiên những loại rèm bền chắc, ít bám bụi, dễ vệ sinh và không quá khó khăn khi đóng mở. Đặc biệt, với rèm vải hoặc rèm hạt gỗ, cần chú ý đến đặc tính dễ bắt lửa của vật liệu, tránh bố trí gần khu vực thắp hương, nến.

2. Ưu tiên màu sắc trang nhã, hài hòa với không gian

Màu sắc của rèm che cũng góp phần tạo nên diện mạo cho khu vực thờ cúng. Những gam màu trầm ấm như nâu gỗ, đỏ trầm, vàng đồng, be hoặc màu kem thường được nhiều gia đình lựa chọn bởi mang đến cảm giác ấm cúng, trang trọng. Gia chủ nên cân nhắc màu rèm dựa trên màu sắc của bàn thờ, vách ngăn và các món đồ nội thất xung quanh. Chẳng hạn, với bàn thờ bằng gỗ tự nhiên có màu nâu trầm, rèm cùng tông hoặc có sắc độ tương đồng sẽ tạo nên tổng thể hài hòa. Ngược lại, nếu bàn thờ có thiết kế hiện đại, sử dụng màu gỗ sáng, gia đình có thể chọn rèm màu be, kem hoặc nâu nhạt để không gian trông nhẹ nhàng hơn. Không nên chọn những gam màu quá sặc sỡ, tương phản mạnh hoặc có họa tiết rối mắt. Khu vực thờ cúng vốn cần sự yên tĩnh, trang nghiêm nên những thiết kế đơn giản, tinh tế thường là lựa chọn phù hợp hơn.

3. Chọn hoa văn vừa phải, tránh thiết kế quá cầu kỳ

Bên cạnh màu sắc, hoa văn cũng là chi tiết cần được cân nhắc khi lựa chọn rèm che bàn thờ. Một số họa tiết thường được sử dụng là hoa sen, chữ Phúc, chữ Thọ, hoa văn cổ điển hoặc các họa tiết hình học mang nét truyền thống. Tuy nhiên, gia đình không nhất thiết phải chọn những mẫu rèm có quá nhiều chi tiết trang trí. Nếu bàn thờ đã có vách hậu, hoành phi, câu đối hoặc các món đồ thờ được chạm khắc cầu kỳ, rèm che nên có thiết kế đơn giản để tránh khiến tổng thể trở nên nặng nề, rối mắt. Ngược lại, với những khu vực thờ cúng có thiết kế tối giản, một mẫu rèm điểm xuyết hoa văn nhẹ nhàng có thể trở thành chi tiết trang trí giúp không gian thêm nổi bật.

4. Tính toán kích thước và vị trí lắp đặt hợp lý

Kích thước rèm cần tương xứng với diện tích khu vực thờ cúng. Nếu rèm quá rộng hoặc quá dài, không gian có thể trở nên bí bách, chật chội và gây vướng víu khi sử dụng. Trong khi đó, rèm quá ngắn hoặc quá hẹp lại không đảm bảo khả năng che chắn như mong muốn. Khi lắp đặt, gia đình cần tính toán vị trí thanh treo, ray kéo sao cho thuận tiện đóng mở, không ảnh hưởng đến việc thắp hương, lau dọn và bày biện lễ vật. Đặc biệt, không nên để rèm buông sát bàn thờ, chạm vào bát hương, chân nến hoặc các vật phẩm thờ cúng. Nếu sử dụng rèm kéo hai bên, gia chủ nên bố trí khoảng không gian đủ rộng để có thể thu rèm gọn gàng khi không cần che chắn. Với những căn hộ nhỏ, rèm cuốn hoặc rèm sáo có thể là lựa chọn đáng cân nhắc vì không chiếm nhiều diện tích khi thu lên.

5. Thường xuyên vệ sinh, giữ rèm sạch sẽ

Rèm che bàn thờ là món đồ dễ tích tụ bụi bẩn, đặc biệt khi được lắp đặt gần khu vực thắp hương. Sau một thời gian sử dụng, bụi, tàn hương và khói nhang có thể bám lên bề mặt rèm, khiến chúng bị xỉn màu, mất đi vẻ đẹp ban đầu. Gia đình nên vệ sinh rèm định kỳ tùy theo chất liệu. Với rèm vải, có thể tháo xuống giặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất; rèm sáo, rèm cuốn nên được lau bụi thường xuyên bằng khăn mềm. Riêng rèm hạt gỗ hoặc rèm trúc cần vệ sinh nhẹ nhàng, tránh sử dụng quá nhiều nước khiến vật liệu bị ẩm, cong vênh hoặc xuống cấp. Ngoài ra, gia chủ cũng nên kiểm tra thanh treo, dây kéo và các phụ kiện định kỳ để kịp thời phát hiện hư hỏng, đảm bảo rèm luôn vận hành ổn định.