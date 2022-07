Bắt nghi phạm giết tài xế xe ôm, cướp tài sản từ Trà Vinh trốn ra Quảng Ninh

Đối tượng bị bắt là Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ngụ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Đây là đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp vặt, không có nghề nghiệp ổn định.

Đối tượng Hoàng Văn Thê (Ảnh: Công an Trà Vinh) Tối 12/7, Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) tiếp nhận thông tin có một người đàn ông nằm bất tỉnh tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải. Qua xác minh được biết, trước đó người này đang chờ khách ở khu vực gần Bến xe thị xã Duyên Hải thì nam thanh niên nói giọng Bắc, mang khẩu trang, mặc áo công nhân màu xanh lá cây dài tay, quần sọc ngắn màu đen, đeo khuyên tai bên trái, đến yêu cầu chở tới công ty Điện gió Trung Nam (Duyên Hải).



Sau khi tấn công bị hại, đối tượng cướp xe mô tô hiệu Future màu đỏ đen do bị hại đang điều khiển có biển kiểm soát 84M1-10660 và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh lập tức chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Duyên Hải khẩn trương thực hiện các biện pháp điều tra. Đồng thời tiến hành khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản và tiến hành các biện pháp truy tìm đối tượng.

Hiện, đối tượng đang được lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái di lý về Trà Vinh để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.