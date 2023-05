Bật mí những địa điểm du lịch “ngon - bổ - đẹp” tại Singapore mà bất cứ ai cũng nên trải nghiệm một lần

Có thể nói Đảo quốc Sư tử luôn nằm trong top những điểm đến đáng trải nghiệm trên thế giới. Nơi đây có những khách sạn tầm cỡ quốc tế, những trung tâm thương mại sầm uất hay những nhà hàng độc đáo mang phong cách cùng hương vị được pha trộn và giao thoa từ nhiều nền văn hóa lớn… Tất cả trở thành niềm ao ước của biết bao du khách mong muốn một lần được đặt chân đến quốc đảo này. Và, chắc chắn bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi nơi đây sở hữu không ít những điều thú vị vừa ngon - bổ - đẹp lại có nhiều mức giá hợp lý.

Trải nghiệm nhiều món ăn độc đáo với mức giá phải chăng

Với sự giao thoa giữa nhiều đặc trưng văn hóa dân tộc và truyền thống kinh doanh ẩm thực lâu đời, Singapore là một kho tàng của những món ăn ngon. Nền ẩm thực trên Đảo quốc quả thực vô cùng phong phú, từ khu ăn uống bình dân tới những nhà hàng sang trọng, nơi đây đều có đủ.

Du khách có thể thỏa thích trải nghiệm những món ăn đẳng cấp Michelin rẻ nhất thế giới cho đến các món truyền thống ngon hảo hạng của các đầu bếp nội địa. Chẳng có gì phải lăn tăn khi bạn vừa được thưởng thức các món ngon mà lại không tốn quá nhiều tới "hầu bao" của mình đúng không nào.

Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle

Từ một quán ăn địa phương bán trên hè phố trở thành món ăn nổi tiếng toàn cầu, món gà nước tương của Liao Fan Hong Kong đã gây tiếng vang lớn khi được trao tặng một sao Michelin năm 2016. Đặc biệt hơn, đây cũng là quán ăn đường phố được gắn sao Michelin rẻ nhất thế giới (The Cheapest Michelin-starred Meal in the World). Chỉ cần khoảng 2 SGD (khoảng 35.000 VND) là bạn có thể thử món cơm gà nổi tiếng của Chan Hon Meng này rồi.

Với món thịt nướng cực ngon và món gà nước tương đặc trưng, quán ăn này chắc chắn là một địa điểm tuyệt vời dành cho những người sành ăn có cơ hội trải nghiệm món ăn đẳng cấp Michelin nhưng không quá đắt đỏ. Món ăn đặc trưng của quán có hương vị thảo mộc thơm nức, cực kỳ phù hợp để ăn cùng cơm hoặc hor fun (bánh phở). Ngoài ra, du khách hãy thử thêm char siew (thịt xá xíu) cũng là món ăn nổi bật tại quán ăn nổi tiếng này.

Ảnh: @liaofanhawkerchan

Địa chỉ: 78 Smith Street, Singapore Thời gian mở cửa: Thứ Hai - Thứ Ba, Thứ Năm - Chủ nhật: 10.30 – 20:00

Ann Chin Popiah

Nếu các thực khách yêu thích hương vị chân thực của Singapore thì có thể thưởng thức món Popiah ở Ann Chin Popiah. Chủ quán ăn là một chuyên gia làm bánh Popiah từ năm 1958 và thương hiệu này đã nhận được giải thưởng Michelin Plate 2019.

Popiah được xem như một món ăn nhẹ ngon miệng với điểm đặc trưng là lớp vỏ bánh mỏng nhẹ, mềm mềm được làm hoàn toàn thủ công. Phần nhân thơm ngon là sự kết hợp giữa rau củ nấu chín kèm thêm nước sốt cay ngọt. Thương hiệu này đã có đến 11 cơ sở trải dài khắp Singapore. Tại mỗi cửa hàng, thực khách có thể xem trực tiếp người thợ làm vỏ bánh phồng, bởi vậy Popiah không chỉ là một món ăn hấp dẫn mà còn là cả một trải nghiệm thú vị.

Ảnh: @nigeleats

Ann Chin Popiah sở hữu nhiều chi nhánh với các giờ mở cửa khác nhau, mỗi một địa điểm đều mang đến cho du khách những trải nghiệm riêng biệt. Vậy nên, để thuận tiện cho lịch trình vui chơi và khám phá Singapore, du khách có thể tham khảo tọa độ của các hàng Ann Chin Popiah ngay gần mình cũng như thời gian mở cửa của quán thông qua đường link này nhé: Các cơ sở Ann Chin Popiah ở Singapore

Thả ga mua sắm các thiết kế thủ công đặc sắc từ những thương hiệu bản địa nổi bật

Chắc hẳn bạn thường nghe rằng Singapore là thiên đường dành cho hội đam mê mua sắm với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đúng không. Tuy nhiên nơi đây không chỉ gói gọn trong những thương hiệu lớn hay những cửa hàng xa hoa, mà còn có các sản phẩm thiết kế thủ công mang đậm dấu ấn Singapore. Du khách có thể tìm hiểu sâu về những sản phẩm thời trang trên Quốc đảo này để cảm nhận sự tinh tế của chúng. Từ những mặt hàng hiện đại cho đến những món đồ truyền thống, sẽ có nhiều sản phẩm rất bất ngờ dành cho bạn đó.

Ying The Label

Ying The Label là một trong những thương hiệu mang tính biểu tượng cùng niềm tự hào của Đảo quốc Sư tử. Đây là nơi quy tụ những ý tưởng thiết kế độc đáo về lối sống thường nhật của người dân trên khắp Singapore được thể hiện bằng tranh màu nước châu Á. Những tác phẩm tại đây được nghệ nhân thể hiện bằng các loại vải chất lượng cao và đậm chất nghệ thuật. Các sản phẩm của thương hiệu đều hướng đến sự tối giản nhưng vẫn nổi bật và khác biệt để phô bày vẻ đẹp cá tính của mỗi người. Du khách có thể cảm nhận được hình ảnh ấy thông qua những chiếc váy hay tấm khăn quàng cổ được phối màu và thêu dệt hoa văn rực rỡ.

Ảnh: @Ying The Label

Địa chỉ: Trung tâm thương mại KAP, số 9 khu công viên King Albert, Singapore Thời gian mở cửa: Thứ hai - Chủ nhật: 10:00 - 22:00

EDEN + ELIE

EDEN + ELIE là thương hiệu trang sức trẻ, nổi tiếng với những sản phẩm thân thiện với môi trường và đậm nét văn hóa Singapore được thiết kế từ đôi bàn tay của các nghệ nhân. Mỗi một sản phẩm của EDEN + ELIE đều sở hữu họa tiết hoa lấy cảm hứng từ văn hóa Peranakan và được kết hạt tinh xảo. Thương hiệu này chọn lọc thủ công một cách kỹ lưỡng từ hơn 2.200 màu sắc của hạt delica trước khi xâu hạt bằng kim hoặc khung cửi để lưu giữ nét di sản trong từng sản phẩm.

Địa chỉ: 160 Owen Street, Singapore Thời gian mở cửa: Thứ hai - Thứ sáu: 10:00 - 18:30, Thứ bảy: 10:00 - 00:00

Thoải mái check-in lung linh tại những công trình kiến trúc tuyệt đẹp

Singapore luôn là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách bởi những công trình kiến trúc độc đáo, vẻ đẹp hiện đại pha lẫn sự đa dạng văn hóa cùng với môi trường xanh – sạch mà không nơi đâu sánh được. Ngoài ra, khi đến đây bạn hoàn toàn có thể sở hữu một bộ ảnh “sống ảo” cực chất mà không hề tốn kém.

CapitalSpring

CapitalSpring là 1 trong những tòa cao ốc mới nhất tại Singapore. Công trình 51 tầng được hoàn thành vào năm 2021 sở hữu độ cao 280m, đây đồng thời là một trong những tòa nhà cao nhất của thành phố. CapitalSpring chính là một khu phức hợp với nhiều khu vườn trên cao, không gian văn phòng, căn hộ dịch vụ, khu ẩm thực truyền thống và nhà hàng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài mang hơi thở hiện đại, không gian bên trong tòa nhà còn bao phủ bởi mảng xanh thực vật được thiết kế theo hình dạng xoắn ốc. Đặc biệt, khu vườn Green Oasis (từ tầng 17 đến 20) có đến hơn 38.000 cây với khoảng 70 loài. Cư dân, khách thuê và khách tham quan có thể tản bộ tại khu vực này để ngắm cảnh và cây xanh, hít thở không khí trong lành.

Ảnh: @CapitaLand

Địa chỉ: 88 Market Street, Singapore Thời gian mở cửa: Thứ hai - Thứ sáu: 8:30 - 10:30 và 14:30 - 18:00

CHIJMES

Tọa lạc ở khu trung tâm thành phố Singapore, CHIJMES ban đầu là một trường Công giáo dành cho nữ sinh với một nhà nguyện lớn theo lối kiến trúc Gothic Anh-Pháp, được thiết kế bởi kiến trúc sư George Coleman - cũng là người thiết kế Tòa nhà Quốc hội cũ (Old Parliament House). Ngày nay, CHIJMES đã trở thành một khu phức hợp giải trí, ẩm thực và địa điểm tổ chức sự kiện được cả người dân và du khách yêu thích.

Với lối trang trí tỉ mỉ, cửa sổ kính màu tinh tế và ngọn tháp cao năm tầng, nhà nguyện mang phong cách Gothic Anh-Pháp mang đến một dấu ấn độc đáo khiến nhiều du khách phải trầm trồ. Được biết khu phức hợp CHIJMES còn từng là một trại trẻ mồ côi và giúp trẻ nhỏ có cơ hội thứ hai trong cuộc sống. Đến nay, CHIJMES vẫn giữ được một không gian yên bình và hài hòa, khiến nơi đây trở thành một ốc đảo thanh bình giữa cuộc sống ồn ào huyên náo nơi phố thị. Đặc biệt, cuộc sống về đêm ở khu phức hợp này cũng thú vị không kém khi các địa điểm ăn uống nhà hàng phục vụ đủ món ngon và các quán bar náo nhiệt cho du khách trải nghiệm đầy khác lạ so với những trung tâm thương mại thông thường.

Ảnh: @CapitaLand

Địa chỉ: 30 Victoria Street, Singapore Thời gian mở cửa: Mở cửa cả ngày vào Thứ hai - Chủ nhật

Với những trải nghiệm vô cùng thú vị trên, chắc hẳn rằng Singapore sẽ là lựa chọn vừa lý tưởng vừa hấp dẫn với các tín đồ đam mê du lịch. Mặc dù quốc đảo này luôn nằm trong top những địa điểm đắt đỏ nhất thế giới, nhưng nếu biết lên lịch trình cũng như những toạ độ vui chơi hợp lý thì bạn có thể thoải mái tận hưởng chuyến đi đến đất nước hiện đại, sầm uất với vô số các cảnh đẹp từ thiên nhiên.