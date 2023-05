Khám phá hương vị tuyệt hảo của 9 nhà hàng đoạt giải thưởng danh giá tại Singapore

Với 9 nhà hàng góp mặt trong danh sách danh giá "Asia's 50 Best Restaurants 2023" ("50 Nhà hàng tốt nhất châu Á 2023"), ẩm thực Singapore đã tạo dấu ấn riêng trên bản đồ ẩm thực thế giới. Cùng khám phá những nét đặc sắc nhất trong hương vị và không gian văn hóa ẩm thực nơi Đảo quốc qua 9 cái tên vô cùng nổi bật dưới đây!



Hương vị đặc biệt đến từ những không gian ẩm thực độc lạ

Thưởng thức các món ăn kinh điển trong không gian sang trọng và ấm cúng là trải nghiệm khó quên của du khách khi đến với Odette, Zén và Burnt Ends - 3 nhà hàng góp mặt ở hạng 6, 21 và 24 của bảng xếp hạng "50 Nhà hàng tốt nhất châu Á 2023".

Ngoài được xếp hạng, Odette còn là nhà hàng đoạt giải "The Best Restaurant in Singapore 2023" ("Nhà hàng tốt nhất Singapore 2023"). Các món ăn tại Odette là sự kết hợp giữa ẩm thực Pháp và châu Á. Du khách nên thử món trứng hun khói với hương thảo và gia vị (Rosemary Smoked Organic Egg), đem đến hương vị thơm ngon đặc biệt, và món ăn đầy màu sắc kết hợp từ hoa, củ dền và các loại rau củ khác với vị ngọt, giòn, mềm mại (Heirloom Beetroot Variation).

Kiến trúc của nhà hàng Odette được thiết kế tinh tế và hiện đại (Nguồn ảnh: Odette)

Khác với Odette, Zén để lại dấu ấn trong lòng hội yêu ẩm thực với giải thưởng "Gin Mare Art of Hospitality Award 2023" ("Nghệ thuật phục vụ khách"). Đến với Zén, tín đồ ẩm thực nên thử phần ăn có bánh mì nướng kiểu Pháp Råraka và súp hành tây truyền thống. Bánh mì nướng kiểu Pháp Råraka được chế biến với nguyên liệu tươi ngon và kỹ thuật nướng chuyên nghiệp. Còn súp hành tây được chế biến từ hành tây và nước thịt, có vị đậm đà, thơm ngon, thưởng thức cùng với pho mát và bánh mì nướng, làm say lòng cả thực khách khó tính nhất.

Các món ăn của Zén được chế biến và trình bày hấp dẫn (Nguồn: Zén)

Các món ăn của Burnt Ends là sự kết hợp độc đáo giữa ẩm thực Tây Ban Nha và Úc. Trong các phần ăn nổi bật của nhà hàng, tiêu biểu là món nướng Barbecue Úc kinh điển, món bánh mì que Grissini, xốt Taramasalata và burger heo hầm xé sợi (Burnt Ends Sanger), mang đến cho thực khách những trải nghiệm đầy thú vị.

Món thịt nướng Barbecue Úc (Nguồn: Burnt Ends)

Những hương vị chứa đựng sự pha trộn văn hóa đầy bất ngờ

Nằm trong nhóm những nhà hàng gây ấn tượng bởi sự pha trộn văn hóa đầy bất ngờ của hương vị chính là Meta, Cloudstreet và Born, những địa điểm ẩm thực có thứ hạng 17, 26, và 36 trong bảng xếp hạng "50 Nhà hàng tốt nhất châu Á 2023".

Đến với Meta, thực khách đừng bỏ lỡ những phần ăn nổi bật với các món chính làm từ bào ngư & thịt nướng Hàn Quốc. Với món bào ngư, du khách sẽ được thưởng thức vị hải sản cao cấp tươi ngon, giàu dinh dưỡng, cùng rau củ tươi ngon. Ngoài ra, phần thịt nướng Hàn Quốc tại Meta ắt hẳn sẽ khiến thực khách hài lòng bởi các món ăn đều được tẩm ướp gia vị và ăn kèm sốt Hàn Quốc.

Meta tượng trưng cho sự biến đổi trong ẩm thực Đông - Tây (Nguồn: Meta)

Kế đến là Cloudstreet, nhà hàng mang phong cách đặc trưng của Rishi Naleendra. Ghé thăm nơi đây, thực khách nhất định phải thử phần ăn gồm cà ri Sri Lankan và Marron - một loại tôm nước ngọt sống ở khu vực Tây Úc, tạo nên hương vị thơm ngon, đậm đà khó quên. Du khách có thể tham khảo thêm các món khác như măng tây trắng và trứng cá tầm đen Caviar hoàng gia Bỉ (Royal Belgian Caviar).

Sự pha trộn phong cách ẩm thực tại Cloudstreet (Nguồn: Cloudstreet)

Nếu du khách thích sự giao thoa văn hóa trong ẩm thực, vậy hãy đến Born. Born liên tục tạo ra những món ăn ấn tượng khi kết hợp giữa ẩm thực Pháp và Trung Hoa. Thực khách đừng bỏ qua những món ngon trong menu của nhà hàng được gợi ý nhiều nhất như bánh bao hàu chiên kết hợp thịt bò khô (Aged Beef and Oyster Fried Bao) hay cá chày kết hợp với ớt chuông muối (Monkfish With Fermented Capsicum), để được trải nghiệm hương vị chua ngọt, mặn, cay, thơm ngon, độc đáo.

Phong cách ẩm thực của Born lấy cảm hứng từ vòng quay cuộc đời (Nguồn: Born)

Những hương vị đặc sắc tôn vinh đam mê và niềm tin của bếp trưởng

Đây là những nhà hàng mang đậm dấu ấn, đam mê và niềm tin độc đáo của bếp trưởng, tạo nên phong cách ẩm thực đặc sắc, khác biệt. Đó là Labyrinth - hạng 11, Euphoria - hạng 25 và Les Amis - hạng 27.

Nhà hàng Singapore nổi bật nhất trên danh sách "50 Nhà hàng tốt nhất châu Á" là Labyrinth với giải thưởng "Highest Climber Award 2023" ("Nhà hàng thăng hạng nhiều nhất 2023"). Labyrinth mang đến phiên bản hiện đại và tinh tế cho các món ăn truyền thống của Đảo quốc. Thực khách đừng quên thử cua sốt ớt biến tấu (Chilli Crab Ice Cream) - món thường trực duy nhất trên menu của Labyrinth.

Labyrinth mang lại sự đổi mới cho món ăn Singapore truyền thống (Nguồn: Michelin Guide)

Nhà hàng Euphoria ghi đậm dấu ấn với thực khách qua phong cách ẩm thực Gastro-Botanica do chính vị bếp trưởng sáng tạo. Đây là phong cách kết hợp các thực vật gồm rau, củ, thảo mộc, gia vị và trái cây để đem đến sự hài hòa trên đĩa ăn. Đặc biệt, hành tây, từ một "cộng sự" trong các món ăn, đã trở thành tâm điểm của 3 món đặc trưng cũng như nước xốt. Những món ăn nổi bật tại Euphoria mà thực khách nên thử là món ăn kết hợp từ 4 kiểu chế biến hành tây (Oignon Jamboree), bánh tart cà rốt 35 lớp kết hợp với sò điệp Hokkaido (35-Layer Carrot Tart with Hokkaido scallop) và set bánh 4 món (Alice in Wonderland set).

Euphoria với phong cách ẩm thực Gastro-Botanica (Nguồn: Euphoria)

Xếp sau Euphoria hai bậc là Les Amis. Thông qua các món ăn nơi đây, bếp trưởng Sebastien muốn lan tỏa "hương vị Pháp" thuần túy đến thực khách. Những món ăn "must-try" trong menu đặc sắc của Les Amis là cá bơn nướng từ đảo l’Île d'Yeu với sốt Printanière (Roasted Wild Turbot From The Port I Île d'Yeu With Printanière Sauce), hoặc sườn cừu non Aveyron kết hợp với ớt chuông và nước hầm thịt (Spring Rack Of Aveyron Lamb With Sweet Peppers And Natural Jus).

Sebastien lan tỏa nghệ thuật ẩm thực Pháp tại Singapore (Nguồn: Le Amis, Behance)

Đến với thiên đường ẩm thực Singapore, du khách không khó để thưởng thức những món ăn với hương vị cuốn hút cùng những trải nghiệm đẳng cấp. Đừng quên ghé thăm và dùng bữa tại 9 địa chỉ trong top 50 Nhà hàng tốt nhất Châu Á 2023 để thưởng thức nét ẩm thực đặc sắc nơi đây.