Trải nghiệm hành trình thư thái tại Thomson, Singapore

Thomson là khu phố được đặt theo tên John Turnbull Thomson - vị kỹ sư phụ trách công trình vỉa hè của con phố cùng tên. Khác với những khu phố náo nhiệt tại Singapore, Thomson lại trở thành chốn trung hòa với sự yên bình, tĩnh lặng.



Tản bộ dưới tán cây trong không gian yên tĩnh

Công viên thiên nhiên Thomson

Mở đầu hành trình, bạn có thể chọn tản bộ qua 5 con đường mòn dài 3.8km để khám phá di tích làng cổ Hải Nam mang phong cách thập niên 1930. Ngoài dương xỉ, khỉ macaque và những con suối, công viên này còn đưa du khách đến một Kampong (nghĩa là ngôi làng) cổ kính xanh tươi với các tàn tích còn sót lại từ thời hoàng kim vào những năm 1960, chẳng hạn như vết tích của đồn điền chôm chôm, của nông trại và vài ngôi nhà cổ.

MacRitchie Reservoir

Tiếp tục hành trình, bạn có thể ghé thăm MacRitchie Reservoir - hồ chứa nước lớn nhất Singapore từ năm 1868 để tìm kiếm cảm giác thư thái trong tâm hồn. Tại đây, du khách có thể dạo bước trên cây cầu treo MacRitchie TreeTop Walk nổi tiếng để thả hồn mình trước toàn cảnh thiên nhiên ngoạn mục.

Thư giãn tâm hồn tại các quán cà phê bình yên

Thus Coffee

Bên cạnh hành trình rong ruổi khắp nơi, ngồi lại ở một góc quán trong khu phố cũng có thể dẫn dắt tâm hồn bạn lạc vào chốn yên bình. Tại Thus Coffee, không gian cổ kính, ấm cúng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên sẽ khiến bạn cảm thấy tâm mình lắng xuống và tĩnh lại. Ngoài ra, hương thơm cà phê được rang tại quán cũng sẽ đánh thức khứu giác của bạn, khiến bạn thêm yêu đời bất tận.

Yahava Koffeeworks

Yahava Koffeeworks - nơi được mệnh danh là Starbucks của Úc, là quán cà phê đầy tâm huyết của nhà thám hiểm người Hà Lan mang trong mình đam mê cà phê Koffee Baron. Tại đây, du khách có dịp thưởng thức cà phê được rang mới tại chỗ và nếm thử cà phê miễn phí trước khi mua. Với mong muốn khách hàng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại thông qua thưởng thức cà phê mà không bị xao nhãng bởi các thiết bị điện tử nên quán không cung cấp Wifi. Chính điều này giúp cho du khách sẽ tìm thấy bình yên và trân trọng từng phút giây.

SOD Café

SOD Café khởi đầu từ một quán trà sữa ở Yew Tee, sau đó mở rộng thành quán cà phê. Thực đơn hiện tại bao gồm các món bán chạy nhất của quán là Chicken Supreme và concept mì ống "tự làm".

Những món quà độc đáo mang về làm quà

Wing Joo Loong

Nếu bạn muốn mua quà về cho người thân sau khi ghé thăm Singapore thì không nên bỏ qua Wing Joo Loong. Đây là thương hiệu nổi tiếng với các loại thảo mộc truyền thống chất lượng ở Singapore từ năm 1947. Thảo mộc tại đây được thu hoạch và xử lý để bảo toàn các dưỡng chất và không chứa chất phụ gia. Thương hiệu này có nhiều chi nhánh trải dài trên khắp Singapore. Du khách có thể ghé cửa hàng tại Thomson Plaza để tham khảo.

The Green Party

The Green Party Living Collection được thành lập từ năm 2014, là một thương hiệu gia dụng uy tín mà những ai quan tâm đến xu hướng sống xanh không nên bỏ lỡ. Hiện nay, thương hiệu này đã thiết lập concept "One Stop Shopping" (tạm dịch: Mua sắm tại một điểm đến) có 400 cửa hàng bán lẻ tại Singapore và Trung Quốc với hơn 100.000 sản phẩm, từ tinh dầu phòng tắm chất lượng đến văn phòng phẩm hay thậm chí cả trang sức. Do đó, du khách sẽ có vô vàn lựa chọn quà lưu niệm dành cho người thân hay bạn bè. Hiện tại thương hiệu đã có hơn 12 cửa hàng trải dài khắp Singapore.

Gác lại những tất bật để nhẹ nhàng tận hưởng không gian yên bình tại khu phố Thomson sẽ giúp bạn tìm thấy được những phút giây yêu đời bất tận. Với những gợi ý trải nghiệm trên đây, hi vọng rằng hành trình tìm kiếm thư thái dành cho mình tại "Đảo quốc Sư tử" sẽ thêm phần thú vị và trọn vẹn.