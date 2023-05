Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên xông vào siêu thị chém người táo tợn

5 bị can vừa bị cảnh sát bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Phạm Đình Kiên (phường Hòa An), Phạm Hoàng Vũ (cùng 18 tuổi, ngụ phường Hòa Phát), Phan Văn Bảo (ngụ phường Hòa Phát, cùng quận Cẩm Lệ), Nguyễn Đình Cường (ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê), Lê Nguyễn Nhật Huy (cùng 17 tuổi, ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Trước đó, đêm 29/4, nhóm đối tượng này cùng nhiều thanh thiếu niên khác xảy ra mâu thuẫn với nhóm côn đồ khu vực biển Đà Nẵng. Nhóm Kiên chỉ xác định được đối thủ ở khu vực phường Mân Thái (quận Sơn Trà) nên huy động đồng bọn, mang theo dao phóng lợn, đinh ba chĩa, lưỡi mác, kéo nhau từ phía quận Thanh Khê sang quận Sơn Trà để truy sát.

Camera ghi cảnh nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào siêu thị chém người ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trong đêm 29/4, cả nhóm truy tìm không có kết quả. Đến khoảng 2 giờ rạng sáng ngày 30/4, khi nhóm giang hồ này đi ngang quán nước trước siêu thị H.M trên đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà), thì thấy 1 nam thanh niên có gương mặt, vóc dáng giống với một người trong nhóm đối thủ.

Kiên khai nhận, lúc này cả nhóm tìm kiếm cả đêm vừa mệt, vừa bực tức vì trước đó bị nhóm côn đồ biển Đà Nẵng thách thức, nên khi phát hiện một người giống đối thủ, liền xông vào chém người.

Kiên vung dao và chỉ đạo đàn em chém tất cả những người can ngăn, chống đối, khiến những người có mặt tại quán nước và siêu thị kinh hãi, bỏ chạy tán loạn.

Nhóm đối tượng vừa bị công an bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị đuổi chém, nạn nhân bỏ chạy vào bên trong siêu thị, trốn vào nhà vệ sinh nhưng vẫn bị nhóm Kiên chém nhiều nhát.

Được biết, thời điểm nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào, siêu thị đang có khá nhiều người, tất cả đều bị một phen khiếp vía. Đáng nói, đây là khu vực thường xuyên có đông khách du lịch qua lại.

Hiện, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy xét thêm các đối tượng liên quan.