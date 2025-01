Bắt khẩn cấp 2 cha con cầm gậy 3 khúc đánh tài xế xe ôm ở TP.HCM

Liên quan đến vụ “Người đàn ông cầm gậy 3 khúc đánh tài xế xe ôm” như đã thông tin, sáng 13/1, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Trần Tiến Thịnh (sinh năm 1992, ngụ TP Thủ Đức), Thái Hoàng Phương (sinh năm 1968, ngụ quận Bình Thạnh, cha vợ của Thịnh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.



Trước đó, lúc 22 giờ 30 ngày 11/1, do ùn tắc giao thông nên trong quá trình lưu thông từ hướng cầu Kinh về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh), anh H.T.M (sinh năm 2001, ngụ quận Bình Thạnh) đã lái xe máy lấn sang phần đường ngược chiều để di chuyển dẫn tới mâu thuẫn với Thịnh, là tài xế lái xe ô tô đi ở phần đường ngược chiều và Phương.

Sau đó, Phương và Thịnh đã sử dụng gậy kim loại tấn công, đuổi đánh anh M.. Chỉ khi được người dân can ngăn, 2 cha con này lên xe bỏ đi. Sự việc được người dân quay lại clip đăng tải lên mạng.

Qua truy xét, công an xác định Thịnh và Phương nên đưa về trụ sở. Tại đây, cha con khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, bày tỏ thái ăn năn, hối hận về hành vi của bản thân.

Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công an TPHCM đã xác minh nhiều vụ việc Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích hoặc Hủy hoại tài sản có nguyên nhân xuất phát từ những va chạm, mâu thuẫn trong quá trình lưu thông trên đường hoặc trong quá trình sinh hoạt, vui chơi, giải trí…; đồng thời truy xét, bắt giữ hơn 10 đối tượng có liên quan.



Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra thông báo cảnh báo và có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật nhưng một số người vẫn có hành vi xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe, hủy hoại tài sản của người khác.

Công an đề nghị người dân phải thượng tôn pháp luật trong mọi tình huống. Người dân khi có thông tin liên quan đến các vi vi phạm pháp luật có thể cung cấp và trình báo đến công an gần nhất; Công an TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm tất cả những hành vi vi phạm pháp luật.