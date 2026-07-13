Bắt giữ Trần Thị Diễm My SN 1993

Công an TP. Đồng Nai đang điều tra 4 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 3 gam ma túy đá.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho biết, đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vi (SN 2004) và Lâm Tấn Tài (SN 2003, cùng quê An Giang), Nguyễn Duy Tâm (SN 1999, quê Đồng Tháp) và Trần Thị Diễm My (SN 1993, ngụ xã An Phước, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã An Phước tiến hành kiểm tra và phát hiện Nguyễn Văn Vi dương tính với chất ma túy. Quá trình đấu tranh, Vi khai nhận đã nhiều lần cùng Lâm Tấn Tài và Nguyễn Duy Tâm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ Trần Thị Diễm My để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, My khai do bản thân nghiện ma túy nên đã mua 30 "số", tương đương hơn 3 gam ma túy đá, với giá 1,6 triệu đồng từ một đối tượng chưa rõ lai lịch. Sau khi mua, My chia nhỏ số ma túy này để bán kiếm lời, đồng thời giữ lại một phần để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tang vật công an thu giữ

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an xã An Phước đã bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đồng Nai tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.