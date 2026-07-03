Bắt giữ Trần Như Hoàn SN 1991, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Ngọc Anh SN 1983

Công an xã Nam Trạch (Quảng Trị) đã triệt xóa một điểm mua bán ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 19 gói heroin, 226 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật và khởi tố cả hai về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 3/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Nam Trạch vừa triệt xóa thành công một điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 17 gói heroin, 226 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định Hoàng Ngọc Anh (sinh năm 1983, trú phường Đồng Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sáng 18/6, đối tượng này bị phát hiện bán ma túy cho Trần Như Hoàn (sinh năm 1991, trú xã Nam Trạch). Đến khoảng 9h40 cùng ngày, Công an bắt quả tang Trần Như Hoàn tại khu vực chợ Phú Quý, thu giữ trên người 17 gói heroin.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng Hoàng Ngọc Anh (trái) và đối tượng Trần Như Hoàn cùng tang vật tại cơ quan điều tra (phải). Tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng Hoàng Ngọc Anh (trái) và đối tượng Trần Như Hoàn cùng tang vật tại cơ quan điều tra (phải).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Ngọc Anh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 226 viên ma túy tổng hợp, 2 gói heroin, 1 hộp nhựa chứa heroin, cân tiểu ly và nhiều tang vật phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Như Hoàn về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố, tạm giam Hoàng Ngọc Anh về cùng tội danh theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Việc triệt xóa điểm mua bán trái phép chất ma túy góp phần ngăn chặn nguồn ma túy phát tán ra cộng đồng, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nam An