Với quyết tâm không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật, lực lượng Công an Tuyên Quang thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết các đối tượng, liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã.

Mới đây nhất, Công an huyện Sơn Dương vừa bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 1978, trú tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sau 16 năm lẩn trốn.

Năm 2008, Nguyễn Thị Hồng Thắm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thắm. Ảnh: CA tỉnh Tuyên Quang

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như: Thay đổi nhân thân, lai lịch, nơi ở, nơi làm việc; thay đổi về ngoại hình: Cắt tóc trọc, nói giọng đàn ông, mặc trang phục nam giới… gây rất nhiều khó khăn cho quá trình xác minh, truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên, ngày 17/9/2024, Công an huyện Sơn Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Thắm khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Mai Xuân Khương. Ảnh: CA tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, Công an huyện Na Hang đã chủ trì phối hợp với Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên bắt đối tượng Mai Xuân Khương, sinh năm 1987, trú tại thôn Yên Vinh, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang bị truy nã về tội đánh bạc.

Sau khi bị khởi tố, Mai Xuân Khương đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, cư trú bất hợp pháp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Na Hang xác định đối tượng sẽ trở về Việt Nam qua đường tiểu ngạch từ tỉnh Quảng Ninh rồi di chuyển về tỉnh Hưng Yên.

Ngày 16/9/2024, Công an huyện Na Hang đã trao đổi, phối hợp với Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên tổ chức bắt giữ Mai Xuân Khương khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.