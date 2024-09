Bà Phương Hằng có được livestream sau khi ra tù không?

Theo thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng, ngày hôm qua (19/9) bà Nguyễn Phương Hằng đã được ra tù trước thời hạn.

Theo bản án phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại Trại giam An Phước (Bình Dương). Dự kiến, bà chấp hành bản án đến ngày 24/12/2024, nhưng đến nay, bà được giảm án trước thời hạn 3 tháng 5 ngày.

Nhiều người bày tỏ thắc mắc với việc giảm án trước thời hạn, thì theo quy định, bà Hằng có được livestream không?

Khung cảnh bà Hằng thường livestream trước đó (Ảnh MXH)

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, để được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, người chấp hành án phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể, hồ sơ đề nghị được lập, thẩm định và quyết định theo quy định.

Cụ thể; khoản 2, 4 Điều 59 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải trình diện UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý để cam kết chấp hành nghĩa vụ, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. UBND cấp xã, đơn vị quân đội báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu kết quả việc trình diện và cam kết của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Vào ngày cuối cùng của thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù...

Đồng thời, theo Điều 62 Luật này quy định về nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bao gồm: Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập; trình diện và cam kết theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này. chịu sự quản lý của UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý...

"Như vậy, theo quy định trên thì pháp luật không nghiêm cấm việc người được tha tù trước thời hạn được livestream nhưng việc livestream không được nhằm thực hiện hành vi đã từng phạm tội trước đó và không được trái với quy định của pháp luật", luật sư Diệp Năng Bình phân tích.

Bà Hằng được tha tù trước thời hạn

Theo bản án phúc thẩm, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi livestream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông (quận 3, TP HCM) và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) với nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển...

Theo tòa, bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, khởi xướng. Hành vi của các bị cáo vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định 72/2013/NĐ-CP; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

TAND TP HCM tuyên phạt bà Hằng 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM, bà Hằng không kháng cáo nhưng đã thể hiện ăn năn, hối cải về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường... nên được giảm án còn 2 năm 9 tháng tù.