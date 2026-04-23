Bắt giữ chủ tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” chuyên giải quyết “oan gia trái chủ”, “âm binh quấy phá”

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ngụ phường Long Bình, TP.HCM) để để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa (PA02), Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” (hơn 120.000 lượt theo dõi) thường xuyên đăng tải các video có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tuyên truyền mê tín dị đoan, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Dũng nên đã mời lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Dũng thừa nhận đã sử dụng tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” để đăng tải nhiều nội dung mê tín.

Nguyễn Văn Dũng

Bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dũng tự nhận có khả năng “cảm xạ”, giải quyết các vấn đề tâm linh như “oan gia trái chủ”, “âm binh quấy phá”… nhằm thu hút người xem. Dũng đưa ra mức phí từ 5 triệu đến 30 triệu đồng/lần “giải quyết”.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền không thực hiện được như cam kết. Chỉ riêng một trường hợp cơ quan Công an nhận được đơn tố cáo, nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 33 triệu đồng.

Theo Công an, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tự xưng “thầy”, “master”, “có khả năng tâm linh”, “cảm xạ”, “giải nghiệp”, “trừ tà”… thực chất là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý hoang mang, mê tín của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản. Nhiều trường hợp bị dẫn dắt, thao túng tâm lý, chuyển tiền với số tiền lớn nhưng không nhận được bất kỳ giá trị thực tế nào.

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Người dân tuyệt đối không tin, không nghe, không chuyển tiền cho các đối tượng hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an TP.HCM kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mọi trường hợp tiếp tay, quảng bá, chia sẻ nội dung sai lệch, phản khoa học cũng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần chủ động tố giác ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.