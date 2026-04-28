Bắt giam cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Minh Nguyệt (nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra, lợi dụng sự tin tưởng của người dân có nhu cầu làm các thủ tục liên quan đến đất đai và nhà ở, Nguyệt đã tiếp cận, giới thiệu mình có khả năng "hỗ trợ" giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Với kiến thức chuyên môn và hiểu biết pháp luật về quy trình thủ tục hành chính, Nguyệt tạo dựng lòng tin, sau đó thuyết phục các bị hại ký hợp đồng ủy quyền hoặc các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất với lý do "thuận tiện" cho việc xử lý.

Sau khi nắm giữ giấy tờ, Nguyệt lợi dụng nội dung ủy quyền để thực hiện chuyển nhượng, thế chấp hoặc các giao dịch khác nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trần Nguyễn Minh Nguyệt

Trong quá trình điều tra, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng có dấu hiệu bị làm giả hoặc bị lợi dụng, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân. Để làm rõ các tài liệu này, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành trưng cầu giám định, phân tích, đối chiếu chữ viết, chữ ký, con dấu, cũng như các dấu vết tẩy xóa, chỉnh sửa trên tài liệu.

Mặc dù Nguyệt có hiểu biết chuyên môn, sử dụng giấy tờ mang hình thức hợp pháp gây khó khăn cho công tác điều tra, song bằng kinh nghiệm và sự tỉ mỉ, các giám định viên đã làm rõ bản chất thật - giả của tài liệu. Kết luận giám định trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nguyệt về các tội danh nêu trên.

Một cán bộ điều tra cho biết, từ thực tiễn các vụ án đã phát hiện, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật và đánh vào tâm lý muốn giải quyết công việc nhanh, gọn của người dân. Bằng thủ đoạn tự xưng "có quan hệ", "cán bộ trong ngành", các đối tượng tạo vỏ bọc nhằm chiếm đoạt tài sản, khiến nhiều người mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Đây là lời cảnh báo để mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, không tin tưởng mù quáng, không bỏ qua các quy trình pháp lý cần thiết mà ủy quyền hoàn toàn cho người khác. Mọi giao dịch liên quan đến tài sản, giấy tờ quan trọng cần được kiểm tra kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy định và thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Công an khuyến cáo người dân chủ động tố giác khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn; đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.