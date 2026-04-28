Tài khoản của 1 công ty phát sinh chuyển khoản 570 triệu đồng với người phụ nữ ở Nà Hang: Công an lập tức xác minh giao dịch

Chiều ngày 28/4, Công an xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã hỗ trợ người dân trên địa bàn trả lại tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 24/4/2026, Công an xã Nà Hang tiếp nhận trình báo của chị Dương Thị Liên (SN 1975, trú tại thôn Nà Mạ, xã Nà Hang). Chị cho biết tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được số tiền 570 triệu đồng từ nguồn không rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã đã nhanh chóng xác minh và xác định số tiền trên được chuyển từ tài khoản của Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Linh. Lực lượng Công an đã liên hệ, làm việc với đại diện công ty, đồng thời hướng dẫn hai bên đến ngân hàng để hoàn tất thủ tục trả lại toàn bộ số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

Công an xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ người dân trả lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ﻿