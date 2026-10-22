Bắt giam Bí thư, Chủ tịch xã lập khống 26 phương án, khai thác đất trái phép

Công an tỉnh Phú Thọ bắt giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim liên quan vụ lập khống 26 phương án thi công để khai thác đất trái phép, thu lợi 25 tỷ đồng.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Lộc (SN 1971), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng (SN 1973), Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim. (Ảnh: CAPT)

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có ông Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983), Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông Hoàng Văn Lộc từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, còn ông Đinh Thanh Tùng là Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2025, trên địa bàn xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về phương án xử lý.

UBND tỉnh hướng dẫn việc hạ tải đất để phòng chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp phát sinh đất dư thừa, địa phương phải xây dựng phương án tập kết tại bãi thải được quy hoạch, quản lý và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, dù đã được hướng dẫn, lãnh đạo xã Hợp Kim vẫn không thực hiện đúng quy định.

Đáng chú ý, cơ quan công an xác định ông Hoàng Văn Lộc, ông Đinh Thanh Tùng và ông Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại 336 và Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889 để tạo điều kiện khai thác đất trái phép.

Cơ quan điều tra khám xét thu giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền mặt tại nhà của đối tượng Đinh Thanh Tùng

Nhóm này bị cáo buộc lập khống 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa, dù thực tế không có dự án vườn ươm nào.

Từ những phương án trên, 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất được cấp trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa đăng ký vận chuyển hơn 2,33 triệu m³.

Lợi dụng các giấy xác nhận này, hai doanh nghiệp đã khai thác trái phép hơn 386.934 m³ đất san lấp, bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 25,4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố hai vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Bốn bị can gồm Phùng Sơn Hải (SN 1969), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972), nhân viên công ty này; Nguyễn Trung Vựng (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn (SN 1993), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, nhận định vụ án là lời cảnh tỉnh trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản và triển khai các phương án phòng chống thiên tai tại địa phương.

Theo ông Tuận, việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách mà còn ảnh hưởng đến môi trường và trật tự quản lý kinh tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là những trường hợp có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho sai phạm.