Bắt gặp MONO đầu đinh cực bảnh qua cam thường, vừa hát vừa nhảy cực sung trong quân ngũ

Vừa qua, thông tin MONO có mặt trong dàn nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ năm nay khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Kể từ khi debut từ năm 2022, đây có thể được xem là chương trình thực tế đầu tiên mà nam ca sĩ góp mặt với vai trò là thành viên chính thức trong dàn cast.

Trước khi Sao nhập ngũ lên sóng tập đầu tiên vào 14/12 tới, netizen cũng đã lan truyền những hình ảnh, clip em trai Sơn Tùng diện quân phục bảnh bao đang tham gia ghi hình chương trình quân đội. Theo lời một người hâm mộ chia sẻ, dàn cast ghi hình tại doanh trại ở Sóc Sơn, Hà Nội. Ngay khi được fan bắt gặp, MONO vui vẻ chụp ảnh cùng. Xem qua ảnh mới về MONO, không ít cư dân mạng dành lời khen cho visual điển trai, cực ngầu của giọng ca Em là.

MONO chụp ảnh cùng người hâm mộ tại doanh trại ở Sóc Sơn, Hà Nội

Ngoài ra, trên MXH cũng lan truyền một đoạn ngắn video ghi lại khoảnh khắc MONO đang mê say thể hiện bản hit Waiting for you trước đồng đội. Dù clip chỉ kéo dài vỏn vẹn 19 giây, chỉ mình MONO xuất hiện bên cạnh ekip ghi hình nhưng netizen vẫn nghe được tiếng cổ vũ nhiệt tình của những người khác. Cư dân mạng lờ mờ suy đoán đây có thể là tiết mục văn nghệ mà MONO chuẩn bị để thể hiện trong buổi ra mắt của dàn cast Sao nhập ngũ. Nghe qua âm thanh reo hò trong video, hẳn MONO sẽ có buổi "off-fan" đặc biệt khi ghi hình chương trình thực tế.

MONO thể hiện Waiting for you khi ghi hình Sao nhập ngũ

Ngoài MONO, dàn nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ năm nay là những ngôi sao đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, bao gồm Soobin, Phát La, Mai Tài Phến, 16 Typh, Tuấn Trần, Huỳnh Lập, streamer Xemesis.

Tập đầu tiên của Sao nhập ngũ 2024 sẽ lên sóng vào 14/12 tới.