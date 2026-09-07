Bắt gặp đôi Vbiz du lịch Đà Lạt: Đàng gái lộ bụng lùm lùm, nhà trai có hành động khiến ai cũng "xin vía"

Nam thần màn ảnh không chỉ điển trai, giàu có mà còn cưng chiều bạn gái chẳng thua ai.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh liên tục trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện giải trí đến các chuyến du lịch riêng tư nhưng giữ kín mối quan hệ, sau khi công khai bạn bè mới thoải mái "xả kho".

Mới đây, khoảnh khắc của cả hai trong chuyến du lịch tại Đà Lạt tiếp tục khiến dân tình xôn xao. Nhan Phúc Vinh tiếp tục đảm nhận vai trò "phó nháy" chăm chú ghi lại khoảnh khắc của bạn gái. Khả Ngân xuất hiện trong trang phục khá thoải mái, đứng tạo dán. Màn nhà trai làm phó nháy, nhà gái làm mẫu nhanh chóng thu hút sự chú ý vì quá đáng yêu. Hội chị em thi nhau xin vía có nửa kia nhiệt tình, có tâm khi chụp ảnh như Nhan Phúc Vinh.

Không chỉ vậy, vòng 2 của Khả Ngân cũng lọt vào tầm ngắm của netizen. Qua góc chụp, phần bụng của nữ diễn viên trông đầy đặn, lùm lùm hơn bình thường. Thời điểm diễn ra chuyến du lịch này là tháng 6/2026, đến tháng 8/2026 thì nữ diễn viên đã lộ vòng 2 to rõ khoảng phụ nữ đang có tin vui tầm 5-6 tháng.

Khả Ngân diện đồ rộng, lộ bụng lùm lùm trong chuyến đi Đà Lạt cùng Nhan Phúc Vinh hồi tháng 6/2026

Hoá ra Nhan Phúc Vinh chính là tác giả của những bức ảnh sống ảo xinh đẹp của Khả Ngân

Thời điểm đó, Khả Ngân chỉ đăng tải những bức ảnh giấu vòng 2

Nhan Phúc Vinh rất nhiệt tình mỗi khi chụp ảnh cho "vợ iu"

Chuyện tình của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng có dịp hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018. Đến năm 2024, cả hai tiếp tục có những lần đồng hành khi cùng tham gia các buổi chạy bộ với nhóm bạn. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người khi ấy vẫn chỉ được biết đến trong phạm vi bạn bè, đồng nghiệp. Đến ngày 31/12/2025, Khả Ngân từng đăng đoạn video tổng kết một năm và hài hước nhắc đến chuyện ăn nho đêm giao thừa để cầu tình duyên nhưng vẫn chưa có người yêu. Nữ diễn viên nói: "Ai ăn 12 trái nho, tui cũng là một trong số đó và tới bây giờ tôi không có bồ. Tui ăn quá trời". Nếu chia sẻ này phản ánh đúng tình trạng cá nhân, thì vào thời điểm cuối năm 2025, Khả Ngân vẫn được cho là độc thân.

Thế nhưng chỉ vài tháng sau, những dấu hiệu liên quan đến Nhan Phúc Vinh bắt đầu xuất hiện dày hơn. Từ đầu năm 2026, cả hai được phát hiện cùng có mặt tại một số sự kiện, thoải mái tương tác và chụp ảnh bên nhau. Đến khoảng tháng 3/2026, cư dân mạng tiếp tục “soi” ra những khoảnh khắc Khả Ngân check-in tại các không gian được cho là có nhiều điểm tương đồng với căn hộ của Nhan Phúc Vinh. Từ đây, nghi vấn cả hai âm thầm hẹn hò, thậm chí có thời gian sống chung, bắt đầu rộ lên.

Chuyện tình của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh được nhiều người ủng hộ

Đến tháng 7/2026, Nhan Phúc Vinh xuất hiện trong buổi sinh nhật Khả Ngân cùng nhóm bạn thân của nữ diễn viên. Và chỉ một tháng sau, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ, khép lại quãng thời gian dài khiến dân tình liên tục “đoán già đoán non”.

Sau khi chuyện tình cảm được xác nhận, netizen mới có dịp nhìn lại cách Nhan Phúc Vinh âm thầm dành sự quan tâm cho bạn gái. Không thường xuyên phô bày chuyện riêng tư, nhưng qua những khoảnh khắc được hé lộ, nam diễn viên lại cho thấy sự chăm chút khá rõ dành cho Khả Ngân. Từ một người vốn kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm, Nhan Phúc Vinh giờ đây đã thoải mái hơn khi để công chúng biết Khả Ngân là người đặc biệt của mình. Sau hành trình âm thầm được cho là kéo dài nhiều tháng, cặp đôi cuối cùng cũng chính thức bước ra ánh sáng. Những khoảnh khắc giản dị như cùng đi chơi, dự sinh nhật hay kiên nhẫn đứng sau máy ảnh cho bạn gái lại càng khiến chuyện tình của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm.

Nhan Phúc Vinh luôn âm thầm xuất hiện bên cạnh Khả Ngân suốt nhiều tháng qua

Cư dân mạng thích thú với cách Nhan Phúc Vinh yêu Khả Ngân

Ảnh: FBNV