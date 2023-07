Hà Nội: Bắt giữ kẻ sát hại dã man tài xế xe ôm công nghệ

Ngày 19/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã bắt giữ thành công Lê Văn Công (33 tuổi, ở huyện Đông Anh) - kẻ máu lạnh đã ra tay sát hại tài xế xe ôm công nghệ trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 9h30 ngày 17/7, Công an xã Kim Chung, huyện Đông Anh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể nam giới, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Đông D. (SN 1998, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Anh D. hiện đang làm nghề lái xe ôm công nghệ.

Nghi phạm thời điểm bị công an bắt giữ (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều chất màu nâu đỏ và đôi dép lê. Anh D. tử vong trong tư thế nằm ngửa tại bụi cỏ ven đường, trên người có nhiều vết thương.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm gây án vào ban đêm, thông thạo địa bàn, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP và Công an huyện Đông Anh phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đến 15h50 ngày 18/7, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Công (33 tuổi, ở huyện Đông Anh), khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, Công khai nhận không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy. Do không có tiền chi tiêu, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ.

Khoảng 20h ngày 16/7, Công chuẩn bị 1 con dao rồi đi xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình. Đến khoảng 20h45 cùng ngày, Công gặp và thuê anh D. chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng.

Đến khu vực đường kênh giữa (đối diện Bệnh Viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), Công bất ngờ yêu cầu anh D. rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu để tìm thời cơ ra tay, sát hại nạn nhân.

Lợi dụng khu vực vắng người, Công dùng dao sát hại anh D.

Sau khi kéo nạn nhân giấu vào bờ cỏ, Công lục soát lấy đi điện thoại di động và 1 túi xách bên trong có 50.000 đồng, cùng xe máy của nạn nhân rồi chạy trốn.

Trên đường trốn chạy, Công phi tang chiếc điện thoại của anh D., thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn TP Việt Trì, Phú Thọ.