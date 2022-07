Chỉ cần 1 chiếc can nhựa làm phao, người dân vô tư bơi lội trên vùng nước nguy hiểm . Trẻ em cũng được người lớn cho đi "vượt rào", trèo thang để "tắm chui". Khu vực này là luồng tuyến của đường thủy nội địa và hàng hải quốc tế ra vào cảng Cái Lân nên có nhiều tàu thuyền di chuyển qua lại rất nguy hiểm. Nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại khu vực này. Thậm chí đã có trường hợp bị xuồng máy cán qua người khiến nạn nhân tử vong nhưng người dân vẫn bất chấp xuống tắm. Nhiều người bơi rất xa bờ, vô tư bơi vào khu vực lưu thông của luồng hàng hải quốc tế. Mặc dù nhận được rất nhiều khuyến cáo của chính quyền địa phương nhưng người dân vẫn phớt lờ lệnh cấm để "tắm chui". Mỗi ngày, Hạ Long vẫn có hàng nghìn người tắm ở những bãi tắm tự phát. "Bãi tắm mới của thành phố tuy to đẹp, rộng rãi nhưng nước ở khu vực đấy rất bẩn do nằm trên khu vực bùn lầy. Đặc biệt nằm ngay cửa lạch nước thải của công ty than nên nước lúc nào cũng màu nhờ đục. Tắm ở đây tuy bất tiện một chút nhưng sạch sẽ và hơn nữa đây là thói quen bao đời nay của người dân rồi", ông N.B.T cư dân phường Hòn Gai nói. Thành phố Hạ Long đã dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn người dân tắm ở những bãi tắm tự phát như tuyên truyền, cắm biển cấm hoặc xử phạt hành chính nhưng tình trạng "tắm chui" vẫn diễn ra bất chấp nguy hiểm rình rập.