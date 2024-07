Bắt 3 người Trung Quốc giết tài xế, cướp taxi, gây tai nạn

Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Công an tỉnh Quảng Bình) bàn giao Huang Jie Cheng, Luo Shi Jun và Gan Ying (cùng mang quốc tịch Trung Quốc) cho công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, điều tra, xử lý do liên quan đến vụ lái xe taxi bị sát hại.

Ba người mang quốc tịch Trung Quốc tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan công an, khoảng 8h ngày 28/7, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang tuần tra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn) thì phát hiện taxi Mai Linh (loại 5 chỗ) chạy theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Thế nhưng người lái phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao hơn. Trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe liên tục gây tai nạn với 3 xe máy khiến nhiều người bị thương.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an Quảng Bình vừa bám theo taxi vừa gọi điện báo cáo với chỉ huy đơn vị. Lãnh đạo phòng CSGT báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an Quảng Bình, đồng thời phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ được taxi mang BKS: 14A-325.45.

Người cầm lái xe taxi được xác định là Luo Shi Jun (SN 2008), đi cùng trên xe còn có 2 người là Huang Jie Cheng (SN 2006) và Gan Ying (SN 2007) cùng mang quốc tịch Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, khi làm rõ, giải quyết các vụ va chạm giao thông, Công an thị xã Ba Đồn và Phòng CSGT Công an Quảng Bình phát hiện 3 người trên có nhiều nghi vấn nên xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Ba người khai là sát hại lái xe taxi ở Quảng Ngãi sau đó cướp xe chạy ra đến Quảng Bình thì bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Đêm 28/7, sau nhiều giờ làm việc, đấu trí căng thẳng, 3 người Trung Quốc phải khai nhận là hung thủ vừa gây ra vụ sát hại tài xế taxi Mai Linh vào khoảng 19h ngày 27/7 tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, 3 người này cướp taxi chạy ra đến thị xã Ba Đồn thì bị Công an Quảng Bình bắt giữ.

Lái xe taxi bị sát hại được xác định là anh Nguyễn Văn Hải (SN 1977, trú phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Anh Hải là nhân viên lái xe taxi Mai Linh tại tỉnh Quảng Ninh được Huang Jie Cheng, Luo Shi Jun, Gan Ying thuê vào lúc khoảng 2h ngày 27/7 đi dọc các tỉnh ở Việt Nam. Chiều 27/7 khi đến Quảng Ngãi thì anh Hải bị sát hại.