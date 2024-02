Bão tuyết lớn bất ngờ đổ bộ vùng Đông Bắc nước Mỹ

(Ảnh: AFP/Getty Images)

Các thành phố New York, Philidelphia và Boston đã chứng kiến tuyết rơi liên tục trong nhiều giờ liền và nhiều nơi ghi nhận tuyết ngập dày tới gần nửa mét.



Tuyết rơi dày khiến giao thông tắc nghẽn, sinh hoạt thường nhật của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trường học, công sở phải đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến.

Cơ quan Dự báo Thời tiết New York cho biết thành phố này chưa từng chứng kiến bão tuyết mạnh như vậy kể từ tháng 2/2022.

Trận bão tuyết bất ngờ khiến mạng lưới giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn vào đầu giờ sáng khi nhiều tuyến đường bị đóng lại để đảm bảo an toàn và hệ thống tàu điện ngầm trở nên quá tải.

(Ảnh: USA Today Network)

Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp New York ước tính khoảng 1.400 chuyến bay tới hoặc rời các thành phố của bang New Jersey, New York và Connecticut đã bị hoãn hoặc hủy chuyến vì bão tuyết. Riêng Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York đã có hơn 200 chuyến bay bị hủy.

Các hãng hàng không JetBlue, Delta, American, Spirit và Southwest đã thông báo hoàn tiền cho khách hàng hoặc sẵn sàng hỗ trợ hành khách đổi chuyến bay để tránh bão.

Các trường học ở thành phố New York buộc phải đóng cửa trong khi các nhà điều hành vận tải thi nhau cung cấp dịch vụ sau khi chính quyền thành phố kêu gọi người dân tránh lái xe trong điều kiện nguy hiểm. Nhà chức trách cho biết đây là lần đầu tiên trong 2 năm, tuyết rơi nhiều đến mức phải sử dụng máy cày ở thành phố đông dân nhất nước này.

(Ảnh: AP)

Tình trạng mất điện và gián đoạn liên lạc viễn thông cũng được ghi nhận ở nhiều nơi, trong đó, tình trạng nghiêm trọng nhất xảy ra ở bang Pennsylvania với 140.000 người bị ảnh hưởng, tiếp theo là 12.000 người ở bang New Jersey và khoảng 5.000 người ở New York.

Hơn 32 triệu người đang nhận cảnh báo bão mùa đông do Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đưa ra khi bão Nor'easter hoành hành. Nhiều khu vực nông thôn ở phía Đông Bắc nước Mỹ bị cô lập hoàn toàn khi tuyết dày tiếp tục bao phủ.