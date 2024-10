Bão Trami (Trà Mi) mạnh lên, hướng tới đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Theo dự báo, bão Trami đi kèm với mưa lớn và gió giật mạnh đang hướng tới đảo Hải Nam. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các tàu đánh cá quay về bến để tìm nơi tránh trú. Sáng cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành lại cảnh báo bão màu xanh lam đối với bão Trami, cũng là cơn bão thứ 20 đổ bộ vào nước này trong năm nay.

Trước đó, lũ lụt và lở đất trên diện rộng do bão Trami gây ra ở Đông Bắc Philippines đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, cuốn trôi nhiều nhà cửa và ô tô. Lực lượng cứu hộ tại Philippines đang phải huy động xuồng máy để có thể khẩn trương tiếp cận những cư dân bị mắc kẹt do lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực Bicol. Tuy nhiên, việc giải cứu người dân đang gặp nhiều thách thức do gió mạnh và tạo ra dòng nước chảy xiết.

Bão Trami gây thiệt hại nặng nề tại miền Bắc Philippines. (Ảnh: AFP)

Cơn bão đổ bộ vào đảo Luzon sau khi quét qua các khu vực phía Nam thủ đô, đã khiến văn phòng chính phủ và nhiều trường học phải đóng cửa. Ngoài ra, hơn 30.000 người tại Bicol đã phải sơ tán khi đường phố nhanh chóng biến thành sông sau khi lượng mưa bằng cả một tháng đã trút xuống khu vực chỉ trong vòng 24 giờ.

Trung bình mỗi năm, Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão và lốc xoáy lớn. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng chúng đang trở nên dữ dội và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận trên thế giới, đã đổ bộ vào Philippines, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, cuốn trôi nhiều ngôi làng, cuốn trôi tàu thuyền vào đất liền.