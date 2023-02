Bảo Thy hiếm lắm mới khoe con, còn đặc biệt nhắc đến MONO vì lý do gì?

Sau khi quyết định về chung một nhà và sinh con cho đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy được nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống như mộ "bà hoàng". Vì được sống trong gia đình có ba là đại gia, mẹ là ca sĩ nổi tiếng nên quý tử nhà Bảo Thy từ nhỏ đã được nhiều khán giả yêu mến. Dù từng có khoảng thời gian chăm đăng ảnh con nhưng những ngày này, cô nàng lại khá hạn chế chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của "cậu ấm" nhà mình lên mạng xã hội.

Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Thy đã đăng tải hình ảnh đáng yêu khi đang bế con. Nhóc tì nhà nữ ca sĩ nay đã lớn phổng phao và mũm mĩm hơn trước. Bên cạnh đó, Bảo Thy cũng gây thích thú khi đính kèm dòng mô tả về hành động chỉ trỏ của mình khi bế con: "Chú MONO kìa con".

Không chỉ vậy, Bảo Thy còn hài hước tiết lộ khi nghe bài hát Waiting For You của MONO, con trai cô sẽ hết khó chịu kể cả lúc mọc răng hay sốt. Sau khi nghe nhạc, cậu bé cũng sẽ nhẹ nhàng hơn và ngủ ngoan trên vai mẹ. Không chỉ vậy, Bảo Thy cũng nhận định đây là "tuyệt chiêu" giúp cô dỗ nhóc tì.

Bảo Thy tiết lộ con trai trở nên ngoan ngoãn, ngủ ngon hơn khi nghe nhạc của ca sĩ MONO

Vào thời điểm bản hit Waiting For You gây bão mạng xã hội, con trai Bảo Thy đã bắt đầu bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với em trai Sơn Tùng. Nữ ca sĩ từng lầy lội chia sẻ về việc con trai mình bị "thao túng tâm lý": "Rồi đến giang hồ nhí nhà Thy cũng bị chú MONO thao túng. Quạo do ham chơi xong ngủ ít, mệt rồi la hét khóc ầm ầm mà mẹ mở Waiting For You xong nằm im xem và coi tầm 3 lần là ngủ ngoan luôn". Giờ đây, MONO cũng đã có cho mình thêm một "fan cứng" mới là con trai của Bảo Thy.

Quý tử nhà Bảo Thy là fan cứng của nam ca sĩ MONO

Ảnh: Tổng hợp