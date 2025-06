Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, vùng ảnh hưởng rất rộng

Vào sáng nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Những giờ qua bão di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc với cường độ 5-10km/h.

Những nhận định mới nhất cho thấy, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó là hướng tây bắc tiến về phía đảo Hải Nam, đi lên bán đảo Lôi Châu vào đất liền Trung Quốc.

Cụ thể, trong 24 giờ tiếp theo (tính từ 7h sáng 11/6), bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng 12/6, tâm bão trên khu vực Hoàng Sa của Việt Nam với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ chậm lại khoảng 5-10km/h, tiếp tục mạnh thêm.

Nhận định mới nhất về đường đi của bão số 1.

Đến 7h ngày 13/6, tâm bão trên khu vực phía nam đảo Hải Nam, Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 13. Đây là thời gian bão đạt cường độ mạnh nhất.

Dự báo trong đêm 13 và ngày 14/6, bão đi vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, ma sát với địa hình của đảo và suy yếu dần. Đến 7h sáng 14/6, tâm bão nằm ở vùng biển giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc với cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 12.

Sau đó, bão liên tục đổi hướng bắc đông bắc và hướng đông bắc, đi sâu vào đất liền Trung Quốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù tâm bão ít khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta nhưng do đĩa mây rất lớn, rất rộng và lệch về phía tây nên đất liền nước ta vẫn hứng chịu mưa dữ dội từ bão cũng như gió giật mạnh vùng ven biển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ngày hôm nay, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ đêm nay đến ngày 13/6, khu vực này hứng chịu mưa rất lớn với cường độ mưa từ 100-300mm, có nơi trên 450mm. Huế và Đà Nẵng có thể là những địa phương gánh chịu mưa dữ dội nhất.

Tây Nguyên trong ngày và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Bắc Tây Nguyên từ đêm nay đến 13/6 có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Gió mùa tây nam hoạt động mạnh cũng gây mưa cho Nam Bộ trong ngày và đêm nay với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 150mm.