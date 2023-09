Báo quốc tế gợi ý tất tần tật những điều nên làm khi ghé thăm Hội An (Việt Nam)

Những cửa hàng thủ công mỹ nghệ hay nhà hàng hải sản địa phương đều đáng ghé thăm khi du khách chọn Việt Nam là điểm đến lý tưởng trong kỳ nghỉ.

Phố cổ Hội An: Ảnh: Depositphotos

Nép mình dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam, sự hấp dẫn của thành phố Hội An đã giành được cảm tình của rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới bởi vẻ đẹp vượt thời gian, lịch sử phong phú và văn hóa sôi động.

"Viên ngọc quý này - đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới - mang đến sự pha trộn độc đáo giữa kiến trúc cổ xưa, ẩm thực ngon và bầu không khí thoải mái, khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ ai khám phá Đông Nam Á", tác giả Nidhi Kadere viết.

Điểm đến tham quan

Phố cổ Hội An được xem là điểm đến lịch sử được bảo tồn rất tốt. Đi lang thang qua những con đường hẹp với những tòa nhà đầy màu sắc, những ngôi đền cổ và những con hẻm thơ mộng. Chắc chắn đừng bỏ lỡ Chùa Cầu Hội An nổi tiếng.

Nếu là tín đồ mê biển, bãi biển Cửa Đại chắc chắn là điểm đến nên ghé qua.

"Thư giãn trên bờ cát tuyệt đẹp của bãi biển Cửa Đại, chỉ cách Hội An một quãng đi xe đạp hoặc taxi, du khách có thể bơi lội và chơi các môn thể thao dưới nước hoặc đơn giản là tắm nắng", tác giả Nidhi Kadere viết.

Và bãi biển An Bàng - một lựa chọn đáng yêu khác dành cho những du khách mê biển. Bãi biển An Bàng được biết đến với bầu không khí thoải mái, nhà hàng bên bờ biển và các hoạt động thể thao dưới nước.

Một gợi ý khác của tác giả là chuyến trải nghiệm trong ngày đến thánh địa Mỹ Sơn. Tới đây, du khách có thể chiêm ngưỡng cụm đền thờ từ Vương quốc Champa (thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 13). Di tích cổ này nằm trong một thung lũng tươi tốt và cung cấp cái nhìn sâu sắc về lịch sử Việt Nam.

Sau đó ghé thăm chợ trung tâm Hội An – một trung tâm nhộn nhịp để trải nghiệm văn hóa địa phương và nếm thử các món ăn đường phố. Đây là nơi tuyệt vời để mua sắm đồ lưu niệm, quần áo và sản phẩm tươi sống.

Đến làng lụa Hội An để tìm hiểu quy trình làm lụa và có cơ hội mua những sản phẩm lụa tơ tằm chất lượng cao. Du khách cũng có thể thử sức mình với nghề dệt lụa truyền thống.

Và chợ đèn lồng Hội An, đặc biệt nếu du khách đến vào dịp rằm thì khắp các đường phố được thắp sáng đẹp mắt với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc.

Một nhà hàng địa phương ở Hội An. Ảnh: Depositphotos

Ngoài ra, nếu đang tìm kiếm hàng dệt may sang trọng của Việt Nam, những chiếc đèn lồng thủ công tinh xảo hay những bộ vest và váy cao cấp, Làng Tơ lụa cung cấp những sản phẩm chất lượng vượt trội với mức giá cao hơn một chút.

Để có sự pha trộn độc đáo giữa truyền thống, phong cảnh Việt Nam và xu hướng thời trang hiện đại, nhà hàng Metiseko sẽ giới thiệu những thiết kế có một không hai, phù hợp với mọi thời điểm trong ngày.

Hay Cửa hàng vải Aobaba là một doanh nghiệp do gia đình sở hữu, rất tự hào về phương pháp sản xuất bền vững của mình, với tất cả các sản phẩm đều được làm thủ công bằng cách sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc địa phương.

Điểm dừng chân

Chợ trung tâm Hội An. Ảnh: Depositphotos

Để có trải nghiệm tối ưu trong thời gian lưu trú, du khách nên chọn chỗ ở gần Phố cổ hơn bởi đây sẽ là nơi bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình để trải nghiệm.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một kỳ nghỉ sang trọng, không đâu khác ngoài Little Riverside Hội An, khách sạn 5 sao này nằm bên bờ sông Thu Bồn trong Phố cổ. Khách sạn mang đến cảm nhận trang nhã và rộng rãi, hồ bơi trên sân thượng và bữa sáng miễn phí thú vị.

Hay The An Central Boutique Villa cũng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn vừa tiện nghi vừa phù hợp túi tiền. Khu nghỉ dưỡng này cung cấp các phòng rộng rãi với mức giá hợp lý, bữa sáng ngon miệng và có hồ bơi ngoài trời.

Nếu muốn tiết kiệm, phố cổ Hội An có nhiều lựa chọn chỗ ở bình dân, hầu hết dành cho khách du lịch bụi. Một số lựa chọn hàng đầu bao gồm Tribee Bana Hostel, Mad Monkey Hội An, Under The Coconut Tree và HY Local Budget Hotel by Hoianese.

Ăn uống ở Hội An

Nhờ các nguyên liệu tươi ngon được lấy hàng ngày từ các trang trại và biển gần đó, trải nghiệm ẩm thực ở Hội An chắc chắn sẽ là điểm nhấn trong chuyến đi. Thưởng thức các món ngon địa phương đích thực như Cao Lầu, Hoành Thánh và Mì Quảng tại các quán ăn như Nhà hàng Morning Glory, Miss Ly hay Mai Fish.

Để có trải nghiệm ẩm thực kết hợp thú vị, hãy ghé thăm Nu Eatery, nơi ẩm thực kết hợp tuyệt vời. Bánh mì tại Madame Khánh là món ăn nhất định phải thử.

Và đối với những người đang tìm kiếm một món hải sản hoành tráng với khung cảnh dòng sông đẹp như tranh vẽ, theo tác giả, nhà hàng Tiên mang đến trải nghiệm gọi món đặc biệt.

Ngoài ra, một chuyến thăm Chợ trung tâm Hội An là điều cần thiết để có cái nhìn chân thực về cuộc sống của người Việt.

Cách dễ nhất để đến thành phố Hội An là bằng máy bay. Du khách có thể bay đến sân bay Đà Nẵng rồi di chuyển đến Hội An bằng taxi hoặc xe buýt.

Có một số lựa chọn rẻ hơn, bao gồm đi tàu từ Hà Nội hoặc Huế đến Đà Nẵng rồi vào Hội An bằng taxi hoặc xe buýt. Điều này cho phép bạn có được trải nghiệm du lịch đích thực thông qua phương tiện giao thông công cộng. Và nếu bạn là người thích du lịch một mình thì thuê xe máy để đi từ Hà Nội đến Hội An cũng là lựa chọn lý tưởng.

Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Hội An là vào mùa khô, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8 trong năm./.