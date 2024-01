Báo quốc tế gợi ý ghé thăm những điểm đến "tiềm ẩn" của Việt Nam

Trong khi các điểm đến nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An và Đảo Phú Quốc liên tục thu hút hàng nghìn du khách đến đây mỗi năm thì vẫn còn nhiều điểm đến ít biết của Việt Nam mang vẻ đẹp và thiên nhiên hoang sơ.

Hồ Ba Bể. Ảnh: Ritzherald

Những địa điểm này được ví là những viên ngọc tiềm ẩn mà ít du khách quốc tế từng ghé thăm. Bằng cách khám phá những viên ngọc ẩn này, du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và bầu không khí yên bình hiếm thấy.

Trang Ritz Herald đã nhắc đến top 5 điểm đến tuyệt đẹp nhưng ít được biết đến ở Việt Nam:

Hồ Ba Bể

Nếu đến Bắc Kạn, một tỉnh Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 2300km về phía Bắc, hồ Ba Bể sẽ là điểm đến không thể bỏ qua. Thiên nhiên đã ban tặng "một viên ngọc quý" ở Bắc Kạn, chính là hồ nước tuyệt đẹp và yên bình sẽ mang đến cho du khách cảm giác dễ chịu và trải nghiệm trọn vẹn.

Với diện tích hơn 23.000 ha, hồ Ba Bể được xem là hồ lớn nhất Việt Nam và nằm trong danh sách 16 hồ đẹp nhất thế giới. Hồ Ba Bể thực chất được tạo thành từ 3 hồ nhỏ hơn nối với nhau bằng hệ thống kênh rộng, dài khoảng 8 km.

Hồ Ba Bể cũng là một phần của Vườn quốc gia Ba Bể, nơi có hệ động thực vật đa dạng, bao gồm nhiều loài động vật quý hiếm. Du khách có thể khám phá những con đường mòn tuyệt đẹp của công viên hay những thác nước ẩn giấu, hang động tuyệt đẹp và ngôi làng dân tộc thiểu số truyền thống.

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc. Ảnh: Ritz Herald

Thác Bản Giốc là một trong những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và đẹp nhất Việt Nam, nằm ở phía đông bắc tỉnh Cao Bằng. Thác nước đánh dấu biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, với dòng nước đổ từ độ cao 30m xuống. Môi trường xung quanh là sự kết hợp ngoạn mục của những vách đá vôi cao chót vót, làn nước trong xanh và thảm thực vật rực rỡ.

Thời điểm đẹp nhất để tham quan thác Bản Giốc là vào mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Trong thời gian này, du khách sẽ có cơ hội tốt nhất để chiêm ngưỡng vẻ ngoài ngoạn mục nhất của thác. Thác nước trở nên sống động và đáng kinh ngạc.

Có rất nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn khi đến khu vực này như tham quan, dã ngoại, chèo thuyền kayak, leo núi và đi bộ đường dài, đi xe đạp, câu cá, gặp gỡ các dân tộc thiểu số, tham dự lễ hội…

Động Ngườm Ngao

Động Ngườm Ngao. Ảnh:Ritz Herald

Cũng nằm ở tỉnh Đông Bắc Cao Bằng (Việt Nam), Động Ngườm Ngao thực sự là một kỳ quan thiên nhiên đầy mê hoặc. Hang động đá vôi tuyệt đẹp này nổi tiếng với những nhũ đá và măng đá ấn tượng, những dòng sông ngầm lung linh và hệ sinh thái độc đáo chứa đựng nhiều loài thực vật và động vật quý hiếm.

Để đến Động Ngườm Ngao, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy từ thành phố Cao Bằng đến huyện Trùng Khánh, cách đó khoảng 90 km.

Đường đến Động Ngườm Ngao khá khó khăn do đường núi quanh co nhưng sẽ mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm phong cảnh ngoạn mục của cánh đồng lúa, thung lũng, núi non và cái nhìn thoáng qua về cuộc sống địa phương của những người dân tộc thiểu số.

Khám phá động Ngườm Ngao là một trải nghiệm khó quên mà bất kỳ người yêu thiên nhiên hay thích phiêu lưu mạo hiểm nào đến thăm Việt Nam không nên bỏ qua. Với vẻ đẹp khác lạ và sự hình thành địa chất hấp dẫn, hang động này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng lâu dài cho tất cả những ai ghé thăm.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Ảnh: Ritz Herald

Một điểm tham quan khác không thể bỏ qua ở tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) là Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, một thắng cảnh thiên nhiên mang đến cho du khách toàn cảnh về những thửa ruộng bậc thang rộng lớn, những đỉnh núi đá vôi cao chót vót và thác nước đổ xuống. Nếu du khách đang tìm kiếm một nơi trú ẩn yên bình gần gũi với thiên nhiên thì nơi này được thiết kế dành cho bạn.

Đến Pù Luông, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn những guồng nước tuyệt vời được xây dựng bởi người dân tộc Thái và Mường. Đi bộ đường dài và trekking cũng là những hoạt động phổ biến thu hút nhiều khách du lịch. Và đừng quên khám phá cuộc sống địa phương của người dân tộc Thái và Mường khi nơi đây chính là quê hương.

Với vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục và nền văn hóa phong phú, Pù Luông là điểm đến không thể bỏ qua cho những du khách đang tìm kiếm trải nghiệm đích thực, khác biệt ở Việt Nam.

Vịnh Lăng Cô

Vịnh Lăng Cô. Ảnh: Ritz Herald

Vịnh Lăng Cô là một bãi biển đẹp như tranh vẽ và hoang sơ ở Việt Nam. Nằm ở tỉnh Thừa Thiên Huế, vịnh tự hào có làn nước trong vắt, những bãi biển đầy cát hoang sơ và bầu không khí thanh bình, hoàn hảo để thư giãn.

Vịnh nằm giữa hai thành phố du lịch lớn là Huế và Đà Nẵng, có thể dễ dàng đến đây bằng ô tô hoặc xe máy. Từ Đà Nẵng, vịnh chỉ cách Đèo Hải Vân tuyệt đẹp 30 phút lái xe, nơi có tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh và những ngọn núi xung quanh. Ngoài ra, du khách có thể đi xe buýt hoặc ô tô riêng từ Huế hoặc Đà Nẵng để đến Vịnh Lăng Cô.

"Khi bạn đặt chân đến đây, quang cảnh được ví như phần thưởng vô giá. Có rất nhiều hoạt động dưới nước, chẳng hạn như bơi lội, chèo thuyền kayak và tắm nắng. Ngoài ra, du khách cũng có thể đi dạo thư giãn trên bãi biển dưới ánh nắng dịu nhẹ. Phong cảnh yên tĩnh và hấp dẫn của khu vực này là một điểm cộng khiến điểm đến trở nên rất hấp dẫn đối với du khách đến Huế", tác giả viết./.