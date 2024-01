Top những màn gọi vote có 1-0-2 tại Wechoice Awards 2023 gây bão cộng đồng mạng

Có thể nói Wechoice Awards đang là một trong những sự kiện được chú ý nhất thời điểm hiện tại, không khí tưng bừng, nhộn nhịp của Wechoice đang len lỏi đến từng ngóc ngách. Khắp các trang mạng xã hội đâu đâu cũng thấy dân tình bàn tán xôn xao về sự kiện vinh danh này.

Hành trình Wechoice 2023 với chủ đề "Dám đam mê Dám rực rỡ" đang trong giai đoạn vô cùng gay cấn, sự đổ bộ của nhiều cái tên đình đám tạo nên cuộc rượt đuổi kịch tính trên bảng xếp hạng. Nổi bật trong đó phải kể đến vũ trụ GenZ Area, bên cạnh người hâm mộ thi nhau bình chọn cho đại diện yêu thích thì các đề cử cũng "ào ào" kêu gọi vote tưng bừng khắp nơi từ online đến offline. Thậm chí, có những team còn trổ tài sáng tạo nên những ấn phẩm truyền thông cực "bá đạo" khiến dân tình thích thú.

Cùng điểm lại top những màn gọi vote ấn tượng tại Wechoice Awards 2023 và biết đâu năm nay sẽ có thêm một giải thưởng trao tặng đề cử có phần gọi vote độc đáo nhất thì sao nhỉ!

Call Me Duy thuê luôn rạp chiếu phim để hướng dẫn các fan vote

Được biết đến là một KOC tài năng, thành công ở nhiều lĩnh vực không quá bất ngờ khi Call Me Duy trở thành một trong những đại diện nặng đô của đề cử Z-KOC và Z Go Global tại Wechoice năm nay.

Dù nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ, thế nhưng ngày từ những ngày đầu khi cổng bình chọn wechoice chính thức mở, Call Me Duy đã hoạt động cực kỳ sôi nổi khi vừa livestream vừa gọi vote. Chưa dừng lại ở đó, mới đây Call Me Duy đã tổ chức buổi offline gặp mặt, giao lưu cùng những người đang yêu mến và theo dõi hành trình phát triển của mình. Bên cạnh cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Duy trong suốt những năm qua thì chàng Beauty Blogger cũng tranh thủ gọi vote khiến fan "cười ngả nghiêng".

Ngay lập tức, netizen nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi này, đồng loạt rủ nhau vote cho chàng Beauty Blogger đa tài. Tính đến thời điểm hiện tại - 16/1, bảng xếp hạng này đã có sự thay đổi đáng kể. Call Me Duy đã vươn lên vị trí đầu tiên với số lượt bình chọn áp đảo so với các đại diện khác của đề của Z Go Global và vẫn đang tiếp tục tăng.

Nhân lúc khách đang quẩy, Indigo Bar chiếu thông tin đề cử suốt đêm

Cao thủ không bằng tranh thủ gọi tên Indigo Bar - một trong những cái tên nổi trội của đề cử Z-Nightlife Spot. Không đơn thuần là một tụ điểm nightlife, mà Indigo đang dần trở thành một địa điểm biểu diễn, văn hóa. Chính vì thế mà Indigo bar nằm trong top những không gian phản ánh văn hóa về đêm được giới trẻ yêu thích.

Không nằm ngoài dự kiến, quán bar siêu chất này rất biết cách tạo điểm nhấn cho mình khi tận dụng không khí party sôi động cùng màn hình chiếu billboard đặc trưng của quán để "trình làng" thông tin đề cử nhằm kêu gọi các vị khách ủng hộ Indigo. Ngoài ra, trên fanpage của mình, Indigo còn đăng tải những thiết kế riêng bắt mắt cùng âm thanh sôi động. Từ online đến offline ai rồi phải nhấn nút bình chọn cho Indigo ngay và luôn vì sự sáng tạo độc đáo này.

Nightlife Spot tặng luôn cocktail cho fan đã vote

Một trong những Nightlife Spot nhập cuộc kêu gọi vote cực căng cho mình đó chính là ChinChin Bar. Ngay từ những ngày mở cổng bình chọn, ChinChin khá "trầm" và nằm ngoài top cao của những không gian nightlife ấn tượng. Vậy mà nay, ChinChin đã lội ngược dòng và chứng minh được sức hút của mình khi ngang nhiên ở vị trí thứ 2 với lượng vote cực khủng. Nếu có lỡ thắc mắc về tình thế vì sao lại dễ đảo ngược nhanh đến như vậy, thì có lẽ là do bạn chưa nhìn thấy độ "chịu chơi" của ChinChin rồi.

Để nâng cao vị thế trên bảng xếp hạng, ChinChin Bar đã "mở màn" bằng sự kiện "Free Cocktail" dành tặng những vị khách đã vote thành công cho ChinChin tại đề cử Z-Nightlife Spot của Wechoice Awards 2023. Không hổ danh là một trong những quán uống thú vị nhất nhì tại Sài Thành, ChinChin đã chơi lớn như vậy thì hội mê cocktail ngại gì mà không bình chọn ngay và luôn.

Hãy vote cho Bakes nếu các fan muốn có cửa hàng ở khắp Việt Nam nha

Trước thềm top những không gian ẩm thực ấn tượng của năm chính thức được công bố tại Wechoice Awards 2023, Bakes French Pastry - tiệm bánh ngọt mang phong cách độc đáo đang giữ vị trí khá cao trong bảng xếp hạng. Đội ngũ nhà Bakes đang sôi động kêu gọi khán giả cổ vũ và bình chọn để thương hiệu bánh ngọt kiểu Pháp có cơ hội nắm giữ vị trí cao nhất trong đề cử Z-Eatery & Coffee.

Không cần những thiết kế quá màu mè hay những ngôn từ hoa mỹ, chỉ một "câu đặc biệt" ngắn gọn: Hãy vote cho Bakes nếu bạn muốn có cửa hàng ở Ha Noi, Da Nang, Nha Trang, Bien Hoa, Can Tho, Hai Phong… Để tiếp thêm động lực mở rộng cơ sở cũng như mang đến cho khách hàng những chiếc bánh thơm ngon, fan của Bakes vẫn miệt mài cày vote cho đại diện của mình, minh chứng là lượng bình chọn cho Bakes tiếp tục thay đổi qua từng ngày.

Lời hứa từ founder Ươm Art Hub, chơi lớn quá!

Nổi tiếng là nơi thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật tiêu biểu của giới trẻ Sài Thành, Ươm Art đang nắm giữ vị trí thứ 3 trong đề cử Z-Space - không gian văn hoá nghệ thuật truyền cảm hứng ấn tượng năm 2023. Hào hứng, vinh dự khi được đề cử ở hạng mục này, Founder của Ươm Art đã kêu gọi khán giả ủng hộ và bình chọn cho mình trên trang cá nhân. Đặc biệt, chia sẻ của Founder Ươm còn gây bất ngờ hơn khi hứa hẹn sẽ mở cơ sở 2 nếu Ươm giành được vị trí cao trong cuộc đua này.

Ngay sau khi thông tin này được hé lộ, các fans đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi bình chọn cho Ươm để đội ngũ của Ươm có thêm động lực mở ra nhiều sân chơi ý nghĩa dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo và nghệ thuật.

Sự ủng hộ hết mình từ mọi người đã phần nào khẳng định giá trị truyền cảm hứng và những thành tựu đầy rực rỡ của Ươm. Với vai trò như một "hệ sinh thái" độc đáo, góp phần mở ra một cách thức mới trong việc tiếp cận văn hóa và thực hành nghệ thuật, các bạn trẻ mong chờ và hy vọng Ươm sẽ giành được vị trí cao nhất tại WeChoice Awards 2023.