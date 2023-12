Bão Jelawat đang di chuyển nhanh vào Biển Đông

Vị trí và hướng di chuyển của bão Jelawat (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ sáng nay 18-12, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 127,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/giờ, trên vùng biển phía Tây Bắc miền Nam Philippines, và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ngày và đêm 19-12, khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây và phía Đông Bắc của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m.

Riêng vịnh Bắc Bộ từ 2-3,5 m, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,5-4,5 m, biển động. Từ đêm 19-12 gió mạnh dần.

Ngày hôm nay (18-12) ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm; riêng vùng núi trời rét hại. Nhiệt độ do cơ quan khí tượng đo lúc 6 giờ sáng nay, ghi nhận: Sa Pa (Lào Cai) 6,4 độ C; Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7,6 độ C; Cao Bằng 9,2 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 14,1 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 13,5 độ C; Thanh Hóa 15,4 độ C