Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát đi thông báo khẩn yêu cầu người dân lập tức nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn thao túng tâm lý bằng cuộc gọi mạo danh cán bộ hành chính công đang bủa vây người cao tuổi tại Hà Nội.

Theo trang chủ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian gần đây, Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hoàn thiện văn bản ủy quyền nhằm đảm bảo quyền lợi liên tục cho người dân. Lợi dụng chủ trương này, nhiều đối tượng xấu đã nhanh chóng giăng bẫy bằng cách giả danh cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội. Chúng liên tục gọi điện hối thúc người dân đến ngay Ủy ban nhân dân xã, phường để bổ sung thông tin.

Tinh vi hơn, các đối tượng này dồn dập dụ dỗ nạn nhân cài đặt các ứng dụng lạ trên điện thoại với lý do lấy số thứ tự trực tuyến hoặc kê khai hồ sơ nhanh chóng. Khi nạn nhân sập bẫy, kẻ gian sẽ khéo léo yêu cầu cung cấp số Căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng và đặc biệt là mã OTP để thực hiện hành vi bòn rút tiền trong tài khoản một cách trót lọt.

BHXH Việt Nam có cảnh báo quan trọng đến người dân trước tình trạng kẻ gian gọi điện mạo danh cán bộ hành chính nhắm đến mục tiêu là người cao tuổi

Sự việc thực sự đáng báo động khi mới đây, một công dân cao tuổi tại phường Đại Mỗ bất ngờ nhận được cuộc gọi yêu cầu lên phường hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc rà soát, kết quả xác định công dân này hoàn toàn không nằm trong danh sách cần bổ sung văn bản ủy quyền của đợt cao điểm.

Điều này minh chứng rõ ràng cho việc kẻ gian đang gọi điện đại trà, cố tình mượn danh chương trình hỗ trợ của thành phố để tạo dựng lòng tin và lừa đảo những người yếu thế. Trung tâm Phục vụ hành chính công khẳng định cơ quan chức năng chỉ chủ động liên hệ với những trường hợp cụ thể nằm trong danh sách cần bổ sung hồ sơ theo quy trình đã được phê duyệt, hoàn toàn không có chuyện gọi điện tràn lan yêu cầu người dân đi lại cập nhật thông tin.

Để đảm bảo an toàn, người dân cần ghi nhớ chỉ sử dụng duy nhất ứng dụng iHanoi để thực hiện việc lấy số thứ tự trực tuyến. Cơ quan chức năng tuyệt đối không yêu cầu người dân cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khác, không yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp các dữ liệu bảo mật như mã OTP, mật khẩu, tài khoản ngân hàng thông qua điện thoại hoặc các đường dẫn lạ trên mạng xã hội.

Người dân Hà Nội cần ghi nhớ chỉ sử dụng duy nhất ứng dụng iHanoi để thực hiện việc lấy số thứ tự trực tuyến

Đặc biệt, đối với những người cao tuổi, người khuyết tật hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, cán bộ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà để hướng dẫn lập văn bản ủy quyền hoàn toàn miễn phí. Trong quá trình làm việc, cán bộ luôn mang theo đầy đủ giấy tờ công tác hợp lệ để minh chứng danh tính.

Ngay khi nhận thấy bất kỳ cuộc gọi nào có dấu hiệu hối thúc cài đặt phần mềm hay đe dọa liên quan đến hồ sơ bảo hiểm xã hội, người dân cần giữ bình tĩnh và tuyệt đối không làm theo yêu cầu. Cách xử lý an toàn nhất là nhanh chóng thông báo cho Tổ trưởng tổ dân phố, công an khu vực, hoặc gọi trực tiếp đến Tổng đài 024.1022 (nhấn phím 7) để được cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh và xử lý kịp thời.